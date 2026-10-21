Lider prekinuo niz: Kleopatra nije mogla preko Piramida, ali danas je druga pesma

Keramika Kleopatra - Petrodžet, predlozi za klađenje

FOTO: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Keramika Kleopatra - Petrodžet

Keramika Kleopatra je dobro započela sezonu i nalazi se na šestom mestu na tabeli sa 12 bodova i gol-razlikom 11:7 posle šest odigranih utakmica.

Iako je u prethodnom kolu ubedljivo poražena na gostovanju kod lidera Piramidsa (1:4), pre toga je ostvarila tri uzastopne prvenstvene pobede, uz veoma efikasan napad. Na domaćem terenu igra ofanzivno i redovno stvara veliki broj prilika pred protivničkim golom.

Petrodžet zauzima 11. mesto sa osam bodova i gol-razlikom 10:10, što ukazuje na otvoren stil igre.

Gosti su u seriji od pet uzastopnih prvenstvenih utakmica u kojima su oba tima postigla bar po jedan gol. Posle pobeda nad El Gunom (2:1) i Al Masrijem (2:1), u prošlom kolu su odigrali još jedan efikasan meč, remizirajući sa Vadi Deglom (2:2).

Očekuje se zanimljiva utakmica sa dosta prilika, jer obe ekipe neguju napadački fudbal.

Kleopatra će pokušati da se brzo oporavi od ubedljivog poraza i nametne svoj ritam pred domaćim navijačima, dok je Petrodžet već pokazao da može da zatrese mrežu različitih protivnika, ali i da ima problema u odbrani. Sve to upućuje na visoku verovatnoću da oba tima postignu gol.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,85)