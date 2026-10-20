Preminula velika nada reprezentacije! Opaka bolest bila je jača!
Evropska košarka u suzama zbog Ane Melano.
Košarkašica Basket Venarije, Ana Melano, umrla je u 17. godini.
Ova perspektivna igračica, koju su mnogi smatrali velikom zvezdom u budućnosti na Starom kontinentu, preminula je posle teške borbe sa opakom bolesti.
Zbog iste je bila prinuđena i da završi pre vremena obećavajuću blistavu karijeru, pošto je bila u uzletu, a eksperti su joj predviđali ogroman napredak i sjajne rezultate.
Povodom tragičnog događaja, oglasio se i Košarkaški savez Italije, potvrdivši Aninu smrt i odavši joj počast sledećim saopštenjem:
- Odvela ju je nepravedna bolest, protiv koje se borila s istom odlučnošću koju je uvek pokazivala na parketu - piše u saopštenju KSI.
Ana je rođena 2009. godine u Torinu, da bi odmah kada je zakoračila na parket, odličnim zalaganjem i igrama, privukla pažnju košarkaške javnosti. Prošla je sve mlađe mlade reprezentativne selekcije Italije.
Đovani Petrući, prvi čovek Košarkaškog saveza Italije, izjavio je saučešće njenim roditeljima Danilu i Marti, kao i njenom klubu Basket Venariji.
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