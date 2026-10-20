Tenis

Legendarni Amerikanac "poludeo" za Alkarazom: "On je najbolja stvar koja se desila tenisu..."

В.М.

20. 10. 2026. u 13:28

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Džon Mekinro ne krije koliko uživa u igrama Karlosa Alkaraza, a legendarni Amerikanac smatra da je španski as doneo posebnu energiju svetskom tenisu.

Легендарни Американац полудео за Алкаразом: Он је најбоља ствар која се десила тенису...

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Nekadašnji prvi reket sveta nije štedeo pohvale na račun mladog Španca, ističući da je njegov izostanak zbog povrede zgloba ostavio veliku prazninu. Alkaraz je zbog problema sa povredom bio van terena gotovo pet meseci, što je Mekinro posebno teško prihvatio.

- Karlos Alkaraz je najbolja stvar koja se dogodila tenisu u poslednjih deset godina. Neverovatan je i imamo sreće što možemo da ga gledamo. Trenutno mi je omiljeni igrač za gledanje i drago mi je što se vratio, jer njegov izostanak nije bio dobar za tenis - poručio je Mekinro.

Ipak, njegovo oduševljenje ne završava se samo na Alkarasu. Amerikanac sa velikim interesovanjem prati i nove talente iz Španije, zemlje koja je tokom prethodnih decenija iznedrila čitav niz vrhunskih tenisera.

Posebno je govorio o uticaju Rafaela Nadala, čiji su uspesi, prema njegovim rečima, promenili špenski tenis i podigli lestvicu za generacije koje su došle posle njega.

- Sada imamo i Hodara. Španski tenis je neverovatan. Rafael Nadal je promenio sve. Pojavio se niotkuda i promenio špenski tenis. Gledao sam ga i pitao se kako je moguće da radi takve stvari - prisetio se Mekinro.

Legendarni Amerikanac povukao je paralelu i sa situacijom u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se dugo čekalo na nove šampione na grend slem turnirima, dok je Nadal u međuvremenu stigao do čak 22 najveće titule.

Nadalov odlazak sa najveće scene vremenski se poklopio sa usponom Alkarasa, a sada pažnju privlači i novi talas španskih talenata, među kojima se izdvaja Hodar.

Čini se da španski tenis ne namerava da uspori, a Mekinro je u Alkarazu pronašao igrača čiji povratak na teren predstavlja posebnu vest za ljubitelje ovog sporta.

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