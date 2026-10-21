"JEDNI SKUPLJAJU GLASOVE, DRUGI ĆE VLADATI!" Pismo rodoljubima izazvalo lavinu reakcija: Šta se krije iza Studentske liste?

OBJAVA naloga X Fokus izazvala je brojne reakcije na društvenoj mreži X, a u njenom središtu je tvrdnja da nacionalno orijentisani kandidati služe za privlačenje glasova, dok bi stvarni politički uticaj imali predstavnici drugih ideoloških struja.

Foto: Z. Jovanović

Na društvenoj mreži X pažnju je privukla objava naloga „X Fokus”, naslovljena „Pismo rodoljubima”, u kojoj autor iznosi oštru kritiku sastava i političkog karaktera takozvane Studentske liste, dovodeći u pitanje stvarnu ulogu kandidata koji u javnim nastupima zastupaju nacionalno orijentisane stavove.

U središtu njegovog zapažanja nalaze se Nemanja Karović i Radomir Saičić, za koje autor tvrdi da su predstavljeni kao glas nacionalno opredeljenih birača, iako se nalaze na pozicijama sa kojih im ulazak u Narodnu skupštinu nije izvestan.

Posebno je otvoreno pitanje zbog čega se kandidati koji javno govore o Kosovu i Metohiji, kritikuju Briselski sporazum i nastupaju sa nacionalnih pozicija nalaze znatno niže na listi, dok se istovremeno, prema autorovoj oceni, politička podrška toj listi oslanja na građanske i levo-liberalne stranke.

Objavu prenosimo u celosti, bez skraćivanja i izmena, kao političko zapažanje njenog autora.

Pismo rodoljubima... Počeću od Nemanje Karovića, jer sam upravo odgledao debatu u kojoj je učestvovao i zaključak je da je on uteha za desničare i to prilično providna. On je kandidat na „Studentskoj listi" na 213. mestu od 250. Sa te pozicije u Skupštinu ulazi samo ako lista osvoji preko 85 odsto glasova, što je nerealno i nemoguće. Ali njegova uloga nije da bude poslanik, nego da bude „Mali Lompar“, da odlazi u emisije, govori o Kosovu, kritikuje Briselski sporazum i desničarima poručuje ono što žele da čuju. Ista šema kao sa Radomirom Saičićem. Saičić, gostovao je takođe danas na RTS-u, nalazi se na 91. mestu. Ni on nije u sigurnoj zoni za mandat, ali redovno se pojavljuje kao ozbiljan, akademski glas koji daje listi privid širine. Koja je njihova uloga ustvari? Obojica su tu da umire desničare nakon što su jači nacionalisti (pre svega Milo Lompar) vetirani sa liste. Plenumi su Lompara odbacili velikom većinom, a sa njim su otpala i druga imena koja su se vezivala za desnu orijentaciju. Lista je ostala bez jasnog nacionalnog profila, a podršku su joj dale DS, PSG, ZLF i slične stranke koje su odustale od sopstvenih lista. To nije slučajnost. Studentska lista je širok šator protiv Vučića, ali njen centar i realna podrška nisu desničarski. Nacionalistički glasovi su ili izbačeni, ili gurnuti na dno liste. Karović npr to i sam pokazuje. Javno je vređao kolege sa liste (Bakića je nazvao „isfrustriranim malim gadom“), a DS, PSG i ZLF je nazvao „palankom“ i „krugodvojkašima“, iako su baš te stranke stavile resurse iza studentske liste. U Utisku nedelje je iznosio tvrde nacionalne stavove o Kosovu, a zatim se našao na listi čija politika i saveznici to ne prate. Ista situacija je i sa Saičićem. Rezultat je klasična predizborna uteha: desničarima se servira poznato lice koje govori poznate rečenice, dok stvarna lista i njen politički okvir idu drugim smerom. Ni Karović ni Saičić nemaju prolazno mesto. Imaju samo mikrofon. Za pet dana (25. oktobar) biće jasno da ni Karović ni Saičić nisu bili tu da uđu u Skupštinu. Posle izbora će se desiti ono što je već vidljivo iz sastava liste i njenih saveznika: stvarnu politiku će voditi oni koji su prošli (ili će proći) na višim mestima i koji imaju podršku građanskih i levo-liberalnih struja koje su se povukle iza studentske liste. Karovićeve i Saičićeve izjave o Kosovu, Briselskom sporazumu ostaće medijski trag, ne politički program. Desničari koji su glasali za listu zbog tih gostovanja ostaće bez svojih glasova u Skupštini, a sa predstavnicima čija politika ide drugim smerom. Nije kasno da to razumete, ali morate ovo pismo ozbiljno da shvatite! — X Fokus (@X_Fokus_) October 20, 2026

„Pismo rodoljubima” – objava naloga X Fokus

Pismo rodoljubima...

Počeću od Nemanje Karovića, jer sam upravo odgledao debatu u kojoj je učestvovao i zaključak je da je on uteha za desničare i to prilično providna.

On je kandidat na „Studentskoj listi" na 213. mestu od 250. Sa te pozicije u Skupštinu ulazi samo ako lista osvoji preko 85 odsto glasova, što je nerealno i nemoguće. Ali njegova uloga nije da bude poslanik, nego da bude „Mali Lompar“, da odlazi u emisije, govori o Kosovu, kritikuje Briselski sporazum i desničarima poručuje ono što žele da čuju.

Ista šema kao sa Radomirom Saičićem. Saičić, gostovao je takođe danas na RTS-u, nalazi se na 91. mestu. Ni on nije u sigurnoj zoni za mandat, ali redovno se pojavljuje kao ozbiljan, akademski glas koji daje listi privid širine.

Koja je njihova uloga ustvari?

Obojica su tu da umire desničare nakon što su jači nacionalisti (pre svega Milo Lompar) vetirani sa liste.

Plenumi su Lompara odbacili velikom većinom, a sa njim su otpala i druga imena koja su se vezivala za desnu orijentaciju. Lista je ostala bez jasnog nacionalnog profila, a podršku su joj dale DS, PSG, ZLF i slične stranke koje su odustale od sopstvenih lista.

To nije slučajnost.

Studentska lista je širok šator protiv Vučića, ali njen centar i realna podrška nisu desničarski. Nacionalistički glasovi su ili izbačeni, ili gurnuti na dno liste.

Karović npr to i sam pokazuje. Javno je vređao kolege sa liste (Bakića je nazvao „isfrustriranim malim gadom“), a DS, PSG i ZLF je nazvao „palankom“ i „krugodvojkašima“, iako su baš te stranke stavile resurse iza studentske liste.

U Utisku nedelje je iznosio tvrde nacionalne stavove o Kosovu, a zatim se našao na listi čija politika i saveznici to ne prate.

Ista situacija je i sa Saičićem.

Rezultat je klasična predizborna uteha: desničarima se servira poznato lice koje govori poznate rečenice, dok stvarna lista i njen politički okvir idu drugim smerom.

Ni Karović ni Saičić nemaju prolazno mesto. Imaju samo mikrofon.

Za pet dana (25. oktobar) biće jasno da ni Karović ni Saičić nisu bili tu da uđu u Skupštinu.

Posle izbora će se desiti ono što je već vidljivo iz sastava liste i njenih saveznika: stvarnu politiku će voditi oni koji su prošli (ili će proći) na višim mestima i koji imaju podršku građanskih i levo-liberalnih struja koje su se povukle iza studentske liste.

Karovićeve i Saičićeve izjave o Kosovu, Briselskom sporazumu ostaće medijski trag, ne politički program.

Desničari koji su glasali za listu zbog tih gostovanja ostaće bez svojih glasova u Skupštini, a sa predstavnicima čija politika ide drugim smerom.

Nije kasno da to razumete, ali morate ovo pismo ozbiljno da shvatite!

Mreže se usijale: „Rodoljubi ne smeju da budu ničiji mamac za glasove”

Objava je pokrenula niz komentara, a među reakcijama koje su usledile dominiraju poruke podrške autorovoj analizi i upozorenja da birači treba da obrate pažnju ne samo na javne nastupe kandidata, već i na njihov stvarni položaj na izbornoj listi.

Jednu od najupečatljivijih poruka ostavila je korisnica Kristina Knežević:

„Upravo tako! Nije dovoljno pričati ono što narod želi da čuje, važno je ko će sutra stati iza tih reči. Rodoljubi ne smeju da budu ničiji mamac za glasove!”

Sličnu poruku uputila je i Milana, koja je naglasila značaj doslednosti u nacionalnoj politici.

„Rodoljubi, otvorite oči! Nisu dovoljne lepe reči o Kosovu i Metohiji ako iza njih ne stoji dosledna politika. Kosovo i Metohija su naše istorijsko i nacionalno pitanje!”

Korisnik koji se predstavlja kao CRNI smatra da je ovakvo upozorenje trebalo da se pojavi mnogo ranije.

„Trebalo je mnogo ranije ovo da se kaže, bojim se da je pojedinima kasno za osvešćivanje. Gurali su neku priču akoro sve godine. Kako sad pojesti govno i reći - pogrešili smo! Nemaju svi muda za to ”

Na njegov komentar nadovezuje se Lana Ikić:

„Svesni su da su pogrešili ali neće javno to da kažu!”

Posebno oštar bio je komentar naloga Bez Cenzure:

„Jasno je kao dan da su desničari na toj listi samo običan pion u rukama tajkuna i levo-liberalnih opozicionara. Služe im samo da sakupe glasove na priči o Kosovu, a sutra u Skupštini od te politike neće ostati ni trag.”

Jedan od korisnika ocenio je da će se posle izbora pokazati da su pomenuti kandidati bili „samo protočni bojler za tuđe glasove”.

Podršku objavi izrazili su i drugi korisnici. Katarina Petrović napisala je „Svaka rec na mestu”, Klara Pavlović „Svaka ti je ko Njegoševa”, dok su nalozi Bez Pardona i Ognjište poručili „Sve tačno, od reči do reči… Bravo” i „Odlicno napisano. Postovanje”.

Međutim, nisu svi komentatori prihvatili zaključke autora.

Saša Paunović izneo je drugačije viđenje političkih alternativa, optužujući NDSS za bliskost sa vlašću i zaključujući da biračima, po njegovom mišljenju, ipak ostaje Studentska lista.

Ko govori u kampanji, a ko odlučuje posle izbora?

Upravo je to pitanje koje je autor „Pisma rodoljubima” postavio pred nacionalno orijentisane birače.

Njegova analiza zasniva se na razlici između javne vidljivosti pojedinih kandidata i njihovog mesta na izbornoj listi. Karović i Saičić, prema njegovoj oceni, imaju prostor da zastupaju određene političke stavove pred kamerama, ali to ne znači da će ti stavovi imati odgovarajuću zastupljenost u budućem parlamentu.

Istovremeno, autor ukazuje na ideološke razlike između pojedinih kandidata i političkih organizacija koje podržavaju listu, postavljajući pitanje koliko je takav savez održiv kada se završi izborna kampanja.

Da li je reč o pokušaju okupljanja birača različitih uverenja ili o političkoj konstrukciji u kojoj pojedini kandidati imaju pre svega promotivnu ulogu, ostaje otvoreno pitanje na koje do samih izbora neće biti odgovora.

Ono što je izvesno jeste da je objava naloga X Fokus otvorila raspravu o tome koliko se politička poruka upućena biračima poklapa sa stvarnim rasporedom kandidata na izbornoj listi.

A upravo ta razlika, na koju autor upozorava, mogla bi da bude jedno od pitanja na koje će birači tražiti odgovor i posle 25. oktobra.

(24sedam)