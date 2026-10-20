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Boks ne mora da brine za budućnost! Mia i Mia donele medalje Srbiji na Evropskom prvenstvu u Trabzonu

С.С.

20. 10. 2026. u 16:34

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Mlada srpska bokserka Mia Kerošević ostvarila je veliki uspeh na Evropskom prvenstvu U15 u boksu, koje se održava u turskom Trabzonu.

Бокс не мора да брине за будућност! Миа и Миа донеле медаље Србији на Европском првенству у Трабзону

Foto: SBS

Kerošević je u kategoriji do 46 kilograma savladala predstavnicu Ukrajine Jelizavetu Andriuščenko i tako obezbedila Srbiji sigurnu medalju na ovom velikom međunarodnom takmičenju.

Sjajnim nastupom u ringu, Mia je potvrdila kvalitet i borbenost, a pobeda nad ukrajinskom takmičarkom donela joj je plasman u polufinale i garantovanu medalju za Srbiju.

Ovaj rezultat predstavlja veliki uspeh za mladu reprezentativku Srbije, ali i potvrdu kvalitetnog rada sa najmlađim uzrasnim kategorijama u srpskom boksu.

Mia Kerošević nastavlja takmičenje na Evropskom prvenstvu sa dodatnim samopouzdanjem, a njen uspeh predstavlja razlog za ponos celokupne srpske bokserske reprezentacije.

Foto: SBS

 

Mlada srpska bokserka Mia Topić obezbedila je medalju za Srbiju na Evropskom prvenstvu U15 u boksu, koje se održava u turskom Trabzonu, nakon što je u četvrtfinalnom meču savladala Fružine Tejfel iz Mađarske.

Ovom pobedom Mia je izborila plasman u polufinale i osigurala najmanje bronzanu medalju, donoseći Srbiji drugo odličje na ovogodišnjem kontinentalnom šampionatu za uzrast do 15 godina.

Sjajnim nastupom i važnom pobedom, Mia je još jednom pokazala talenat, borbenost i kvalitet, na ponos srpske bokserske reprezentacije.

Evropsko prvenstvo u Trabzonu okuplja najperspektivnije mlade boksere i bokserke iz brojnih evropskih zemalja, a reprezentativci Srbije nastavljaju borbu za što bolji plasman i nova odličja.

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