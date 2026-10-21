Politika

PODRŠKA VUČIĆU STIŽE IZ CRNE GORE: Ne odričemo se Svete srpske zemlje, čuvamo mir i budućnost Srbije

В.Н.

21. 10. 2026. u 10:26

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PREDSEDNIK Nadzornog odbora preduzeća „Montecargo” Miroslav Brajović oglasio se zvaničnim saopštenjem u kojem je pružio podršku Aleksandru Vučiću, a njegovo obraćanje prenosimo u celosti.

ПОДРШКА ВУЧИЋУ СТИЖЕ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ: Не одричемо се Свете српске земље, чувамо мир и будућност Србије

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

-Danas se utrkujemo ko će podržati, a ko kritikovati bivšeg predsjednika, a već budućeg premijera Srbije gos. Aleksandra Vučića.

-Ja ću podržati u lično ime, kao i svaki ozbiljan čovjek, one koji pružaju bolju budućnost i sigurno bolji život svim građanima Srbije, ma kojoj partiji ili vjeri pripadali.

-One koji su spremni da praštaju i pruže ruku pomirenja svakom ko želi mir i sigurnu bezbjednost svakog građanina Srbije, kako Srbije tako i u regionu.

-One kojim su širom otvorena vrata Kine, Amerike, Indije, Rusije, Turske, Francuske i mnogih drugih!

-Oni koji imaju hrabrosti da kažu u svakoj zemlji u svijetu, ne damo i ne odričemo se svete srpske zemlje zvano KOSOVO.

-One koji grade brze magistrale, autoputeve, železnice, ulažu u vazdušni saobraćaj, tako približavaju i omogućavaju svakom građaninu da stigne do željenog mjesta, brzo, sigurno i efikasno u što kraćem vremenskom roku, to se zove bolji život.

-One koji ulažu u bolnice da omoguće pristojno liječenje dostojno svakom čovjeku, kako svojim građanima tako i onim koji dolaze iz drugih država regiona da traže zdrastvenu ljekarsku pomoć u zemlji Srbiji.

-Oni koji otvaraju fabrike, obezbeđuju na hiljade radnih mjesta i vraćaju iz dijaspore svoje građane u državu Srbiju.

-One koji vode računa i finansijski stimulišu natalitet svojih građana, vode računa o mladim bračnim parovima i svakom rođenom đetetu.

-One koji podigoše svoju vojsku iz pepela, svrstaše je u jednu od najjačih vojnih sila u regionu i mnogo šire.

-One koji vratiše našem vojniku samopouzdanje, vinuše ga kao feniks u visine ponosa, gđe je uvjek pripadao i bio srpski vojnik.

-One koji misle o svojim radnicima, njihovoj egzistenciji, boljem životu, koji svojim radom, znanjem i profesionalizmom podižu svoju zemlju i svrstavaju je među najjačim ekonomskim silama zemalja Evrope.

-One koji ne zaboraviše proliveni znoj za svoju otadžbinu, one što ugradiše sebe i svoju mladost, svoj život u svoju državu, a to su PENZIONERI.

-One koji cijene vrednuju one koji su vjekovima od postojanja zemlje Srbije brinuli da njihov narod i vojnik ne bude bos i gladan, a to su vrijedni SELjACI zemlje Srbije.

-Podržaću svim srcem one koji razmišljaju i bore se da sačuvaju mir ne samo u svojoj drzavi Srbiji nego se zalažu za mir i stabilnost cijelog regiona i samog Balkana.

-Ne podržavam jedno ime, jednog covjeka, već podržavam tim u koji sam siguran da nikom nikada neće niko naneti nikakvo zlo, siguran da ni ja neću imati nikakvo veće pravo što podržavam od onih što kritikuju, to se zove briga i pravda jednaka za svakog građanina.

-Ali ja nemam problem da kažem da smo mi isto, po Bogu braća i sestre ma koliko se razlikovali u mišljenjima.

-Upravo iz dva razloga podržavam nosioca liste koalicija ,,Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Prvi, zbog svega navedenog, bolje i sigurne budućnosti svakog građanina Srbije, ma kako mislio i kako se izjašnjavao.

Drugo u šta sam siguran, pobjedom ove koalicije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, sačuvaće se mir, pružiće se ruka pomirenja svakom ko je zeli i ko misli dobro Srbiji.

Zato podrška za jaku i stabilnu državu, mir i bolji život svakog građanina, a to je, Aleksandar Vučić-UJEDINjENA SRBIJA.

Živjela Srbija, da je večna Crna Gora!

Miroslav Miki Brajović..

(NS Uživo)

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