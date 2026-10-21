Tip fudbal

KO SE OVOME NADAO? Inter bez najboljeg strelca juri prve bodove u Ligi šampiona

О. М.

21. 10. 2026. u 09:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Inter dočekuje Šahtjor u potrazi za prvim bodovima u Ligi šampiona, nakon poraza od Real Madrida (1:2) i Klub Briža (3:4).

КО СЕ ОВОМЕ НАДАО? Интер без најбољег стрелца јури прве бодове у Лиги шампиона

FOTO: AP/Tanjug/AP Photo/Luca Bruno

Italijanski tim je izgubio sedam od poslednjih osam utakmica u elitnom evropskom takmičenju, ali u Seriji A igra mnogo bolje i posle pobede nad Bolonjom (3:1) deli prvo mesto sa Lacijom.

Kapiten Lautaro Martinez povredio se u prethodnom evropskom meču i neće igrati do naredne reprezentativne pauze.

Šahtjor je neporažen u dosadašnjem delu sezone u Ligi šampiona, pošto je remizirao sa PSV-om (1:1), a zatim savladao AEK (3:1). Ukrajinski klub je u seriji od osam utakmica bez poraza u svim takmičenjima i trenutno je lider domaćeg prvenstva.

Ipak, protiv Intera nikada nije pobedio u sedam međusobnih susreta, dok je u poslednjih deset evropskih duela sa italijanskim ekipama ostao bez trijumfa.

Inter će biti oslabljen i izostancima Džona Stounsa, Benžamena Pavarda i Kertisa Džonsa, dok Šahtjor ne može da računa na Eginalda i Alaa Grama.

Iako gosti u Milano stižu u boljoj evropskoj formi, Inter ima kvalitet da prekine loš niz u Ligi šampiona. 

NAŠ TIP: 1&GG (2,32)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!

MOŽE LI JEDNA PAMETNA FINANSIJSKA ODLUKA DA VAS ODVEDE ZA VOLAN BMW-A X2? UniCredit Banka veruje da može!