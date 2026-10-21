KO SE OVOME NADAO? Inter bez najboljeg strelca juri prve bodove u Ligi šampiona
Inter dočekuje Šahtjor u potrazi za prvim bodovima u Ligi šampiona, nakon poraza od Real Madrida (1:2) i Klub Briža (3:4).
Italijanski tim je izgubio sedam od poslednjih osam utakmica u elitnom evropskom takmičenju, ali u Seriji A igra mnogo bolje i posle pobede nad Bolonjom (3:1) deli prvo mesto sa Lacijom.
Kapiten Lautaro Martinez povredio se u prethodnom evropskom meču i neće igrati do naredne reprezentativne pauze.
Šahtjor je neporažen u dosadašnjem delu sezone u Ligi šampiona, pošto je remizirao sa PSV-om (1:1), a zatim savladao AEK (3:1). Ukrajinski klub je u seriji od osam utakmica bez poraza u svim takmičenjima i trenutno je lider domaćeg prvenstva.
Ipak, protiv Intera nikada nije pobedio u sedam međusobnih susreta, dok je u poslednjih deset evropskih duela sa italijanskim ekipama ostao bez trijumfa.
Inter će biti oslabljen i izostancima Džona Stounsa, Benžamena Pavarda i Kertisa Džonsa, dok Šahtjor ne može da računa na Eginalda i Alaa Grama.
Iako gosti u Milano stižu u boljoj evropskoj formi, Inter ima kvalitet da prekine loš niz u Ligi šampiona.
NAŠ TIP: 1&GG (2,32)
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