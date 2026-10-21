Isplivali novi detalji: Svitolina na brutalan način ostavila Monfisa, da li je moguće da mu je ovo uradila?

Tako barem tvrde francuski mediji...

Foto: Instagram/elisvitolina

Svet tenisa ostao je u šoku nakon vesti o krahu braka jednog od najvoljenijih parova – Eline Svitoline i Gaela Monfisa, a francuski mediji sada otkrivaju šokantne detalje njihovog rastanka.

Kako prenosi ugledni francuski list „Lekip“ , bivši šesti teniser planete saznao je da njegova supruga želi razvod na krajnje brutalan način – putem telefonskog poziva!

U trenutku kada mu je Ukrajinka saopštila odluku, 40-godišnji Monfis se nalazio u njihovom porodičnom domu u Dubaiju, gde je čuvao njihovu dvoipogodišnju ćerkicu Skaj. Svitolina se u tom momentu nalazila u Kini, gde je krajem septembra nastupala na turnirima.

Ovaj iznenadni udarac potpuno je dotukao francuskog veterana. Iako je ranije najavljivao da planira da igra sve do kraja 2026. godine, Monfis je preko noći doneo odluku da okači reket o klin.

Iako su navijači očekivali da se od tenisa oprosti pred domaćom publikom u Lionu i na Mastersu u Parizu, Gael je već 5. oktobra povukao svoje ime sa liste aktivnih igrača Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA). Njegov poslednji profesionalni meč u karijeri tako je ostao onaj na ovogodišnjem US Openu.

Svitolina, nekada treća teniserka sveta, u ponedeljak je i zvanično potvrdila kraj petogodišnjeg braka. Ona je u emotivnoj poruci najpre navela unutrašnje borbe i stres prouzrokovan ratom u njenoj domovini kao faktore koji su uticali na nju.

– Ono što niste videli bile su bespane noći, sumnje i osećaj da polako gubim sebe. Gael je sve to video, nikada mi nije pustio ruku. Borili smo se zajedno, ali neke bitke se vode duboko u vama i nikakva količina tuđe ljubavi ne može da ih dobije umesto vas – poručila je Svitolina.

Međutim, samo dan kasnije, teniserka se ponovo oglasila kako bi razjasnila situaciju, istakavši da rat u Ukrajini nije jedini razlog razlaza:

– U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da više ne želim da živim život u kojem nisam istinski srećna. Verujte mi, donošenje ove odluke nije bilo nimalo lako – priznala je Svitolina, dodavši da je svesna da je porodična drama uticala na Gaelovo naglo povlačenje, zbog čega je apelovala na javnost da prestane sa neopravdanim kritikama na njegov račun.

Podsetimo, Elina Svitolina i Gael Monfis venčali su se u julu 2021. godine, a u oktobru 2022. dobili su ćerku Skaj. Uprkos krahu braka, oboje su naglasili da će ostati posvećeni zajedničkom odgajanju svoje naslednice.