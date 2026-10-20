Politika

"ONI SU PRIMORANI DA SLUŠAJU ZLATKA KOKANOVIĆA" Vučić: To je potcenjivanje elementarne inteligencije

В.Н.

20. 10. 2026. u 16:31

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da dolazi vreme odgovornosti za sve.

ОНИ СУ ПРИМОРАНИ ДА СЛУШАЈУ ЗЛАТКА КОКАНОВИЋА Вучић: То је потцењивање елементарне интелигенције

Foto: Printskrin Informer TV

- Ljudi, je l' vi razumete da su oni primorani da kao mrtvi ozbiljni slušaju onog nesrećnog Karovića, da slušaju Kokanovića? Užas. E, zamislite vi dođete u Valjevo i kažete profesorima, nastavnicima valjevske gimnazije, "Ajde izađite, svi morate da slušate". I oni izađu i ostave. Intelektualnog genija Zlatka Kokanovića. Znate koji bes roditelja je to izazvalo. Ako oni idu da slušaju i da se dive Zlatku Kokanoviću. Deca sede u školi. Nije to samo neodgovornost, to je potcenjivanje, to je potcenjivanje elementarne inteligencije, i kod dece i kod ljudi i kod svih. Da te neko tera da slušaš Zlatka Kokanovića? Nemojte, ljudi. Dolazi vreme odgovornosti, nego šta. Zato sam vam rekao i za škole, a slično će da bude i u pravosuđu. Vučić će da pobegne u Slovačku tokom popodneva kad vidi izlaznost, kako kaže onaj stručnjak, Femić, "kad vide izlaznost, eto gužve ka aerodromu" i tako dalje. Jedino što će da ih iznenadi je moje nasmejano lice. Da, da. Oni ne razumeju koliko je snažan slobodarski duh kod ljudi koji pružaju otpor. Koji pružaju otpor stranoj tiraniji, pokušaju okupacije ove zemlje i razaranju ove zemlje. Oni ne razumeju koliko je snažan taj slobodarski duh.

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