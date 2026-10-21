VUČEVIĆ OTKRIO: Portal "E" pod direktnom kontrolom Mila, rade agresivno i duboko antisrpski (FOTO)

LIDER naprednjaka Miloš Vučević izjavio je da su televizija i portal "E" u Crnoj Gori, glasila su pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića, a da je vrhunac njihove propagande intervju koji su napravili sa nosiocem Studentske liste Ilijom Srdanovićem.

Foto: printskrin instagram/ milosvucevic

- Njihova uređivačka politika počiva na učenjima komitske ideologije koja je isključiva, agresivna i duboko antisrpska. Sve vreme se uključuju u kampanju koja se odvija u Srbiji, otvoreno na strani tzv. Studentske liste.

Vrhunac njihove propagande jeste intervju koji su napravili sa nosiocem tzv. Studentske liste.

Ilija Srdanović je etnički Srbin, koji to ne želi da bude. On se nacionalno izjašnjava kao Crnogorac. Nije slučajno što je baš on na čelu SL. Reč je o projektu političko-kriminalnih klanova u Crnoj Gori koji žele da na čelo Vlade Srbije instaliraju svog čoveka. Cilj im je da se vrate tamo gde su bili do 2012. godine. Oni Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci ne mogu da oproste što više ne upravljaju Beogradom i Novim Sadom. Oni su kivni na nas zbog poraza iz avgusta 2020. Njima je cilj Srbija kojom ne upravljaju Srbi. Srbija koja se stidi sebe i ne štiti svoje sunarodnike. Srbija koja nema svoga glasa. Ne smemo im dozvoliti revanš. Odbranimo Srbiju - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Televizija i portal "E" u Crnoj Gori, glasila su pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića. Njihova uređivačka politika počiva na učenjima komitske ideologije koja je isključiva, agresivna i duboko antisrpska. Sve vreme se uključuju u kampanju koja se odvija u Srbiji, otvoreno na strani tzv. Studentske liste. Vrhunac njihove propagande jeste intervju koji su napravili sa nosiocem tzv. Studentske liste. Ilija Srdanović je etnički Srbin, koji to ne želi da bude. On se nacionalno izjašnjava kao Crnogorac. Nije slučajno što je baš on na čelu SL. Reč je o projektu političko-kriminalnih klanova u Crnoj Gori koji žele da na čelo Vlade Srbije instaliraju svog čoveka. Cilj im je da se vrate tamo gde su bili do 2012. godine. Oni Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci ne mogu da oproste što više ne upravljaju Beogradom i Novim Sadom. Oni su kivni na nas zbog poraza iz avgusta 2020. Njima je cilj Srbija kojom ne upravljaju Srbi. Srbija koja se stidi sebe i ne štiti svoje sunarodnike. Srbija koja nema svoga glasa. Ne smemo im dozvoliti revanš. Odbranimo Srbiju! — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 21, 2026

(Dnevnik.rs)

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