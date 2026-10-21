VITKOF KOD PUTINA: Počeo sastanak u Sankt Peterburgu

SASTANAK između specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i predsednika Rusije Vladimira putina počeo je u Sankt Peterburgu, izveštavaju RIA Novosti.

Foto: Ludovic MARIN/AFP/Profimedia

Na sastanku sa Vitkofom, Putin je zahvalio Trampu na pažnji koju je posvetio pitanju rešenja sukoba u Ukrajini. Ruski lider je napomenuo da je Tramp u njihovom poslednjem razgovoru naglasio potrebu za okončanjem sukoba.

Osim toga, Putin je pitao o rezultatima sastanka u Norveškoj.

Ruski lider je na sastanku izrazio interesovanje za obnavljanje ekonomske saradnje sa Sjedinjenim Državama.

Vitkof je zahvalio Putinu na oslobađanju Stivena Habarda, a ruski predsedni je istakao da se Habard nalazi na aerodromu "Pulkovo".

Ranije je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio da je sastanak dogovoren pre nekoliko dana,kao i da će na njemu učestvovati specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Ušakov je takođe napomenuo da je Moskva obaveštena da se zet američkog predsednika Džared Kušner razboleo, pa da stoga nije otputovao na razgovore.

(RT Balkan)

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