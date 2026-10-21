Goran Ivanišević je bankrotirao, ojadila ga bivša supruga
Nekadašnji teniser Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović godinama vode sudski spor oko imovine vredne blizu 2,5 miliona evra.
Ivanišević tvrdi da joj je taj novac pozajmljivao sa računa u Monaku i Zagrebu, dok ona to osporava i navodi da su sredstva trošena na zajedničke i porodične potrebe.
Ivanišević je tužbu podneo 16. januara 2023. godine, a u njoj je naveo da je Tatjani od septembra 2015. do aprila 2021. godine pozajmio ukupno 2.932.501,37 evra. Prema njegovim tvrdnjama, bivša supruga obavezala se da će novac vratiti do kraja 2021. godine, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.
On je naveo da mu je u međuvremenu vratila 454.538,46 evra, dok je preostalih 2.477.962,91 evra ostalo neisplaćeno.
Opštinski građanski sud u Zagrebu doneo je 28. maja 2026. godine nepravosnažnu presudu kojom je odbio Ivaniševićev zahtev za isplatu gotovo 2,5 miliona evra.
Sud je zaključio da teniser nije dokazao postojanje ugovora o zajmu, odnosno dogovora na osnovu kojeg bi Tatjana bila obavezna da vrati novac.Ivanišević i Tatjana Dragović razveli su se 2016. godine, a tokom braka dobili su dvoje dece, ćerku Amber i sina Emanuela. Njihov imovinski spor traje od 2023. godine, uz više sudskih odluka, žalbi i rasprava o poreklu i nameni novca.
Iako je zagrebački sud u maju ove godine odbio Ivaniševićev zahtev, konačna odluka još nije doneta. Predmet se nalazi u žalbenom postupku, pa će tek pravosnažna presuda pokazati kako će se završiti višegodišnji finansijski sukob bivših supružnika.
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