AKCIJA VJT U BEOGRADU I SAJ: U Novom Sadu u toku hapšenje kriminalaca zbog jezivih planova za 25. oktobar
KAKO nezvanično saznajemo, na teritoriji Novog Sada u toku je akcija hapšenja kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom koji je planirao da na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra, sa 80 huligana dođe u Beograd kako bi pravili haos na ulicama !
Dobro obavešteni izvor za naš portal otkriva, da je njihov plan bio da u Beogradu “pale automobile, hvataju "ćacije", da im otimaju novac, da bacaju molotovljeve koktele sa skutera i na drugi način izazivaju nasilje pa čak i da se sukobe sa policijom.
U toku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristila ova lica.
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