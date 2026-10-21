Hapšenja i istraga

AKCIJA VJT U BEOGRADU I SAJ: U Novom Sadu u toku hapšenje kriminalaca zbog jezivih planova za 25. oktobar

В.Н.

21. 10. 2026. u 08:16

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KAKO nezvanično saznajemo, na teritoriji Novog Sada u toku je akcija hapšenja kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom koji je planirao da na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra, sa 80 huligana dođe u Beograd kako bi pravili haos na ulicama !

АКЦИЈА ВЈТ У БЕОГРАДУ И САЈ: У Новом Саду у току хапшење криминалаца због језивих планова за 25. октобар

Foto: MUP

Dobro obavešteni izvor za naš portal otkriva, da je njihov plan bio da u Beogradu “pale automobile, hvataju "ćacije", da im otimaju novac, da bacaju molotovljeve koktele sa skutera i na drugi način izazivaju nasilje pa čak i da se sukobe sa policijom.

 U toku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristila ova lica. 

Uskoro opširnije...

Uskoro opširnije

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