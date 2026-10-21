Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo

Nikola Jokić ostao je u senci najnovijih izjava iz samog vrha NBA lige, pošto je komesar takmičenja Adam Silver otvoreno favorizovao Oklahoma Siti Tander i Šeja Gildžus-Aleksandera u trci za novi šampionski prsten.

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Iako je nova sezona tek počela, prvi čovek najjače košarkaške lige sveta podigao je veliku prašinu svojim komentarima, koji su u javnosti protumačeni kao direktno „peckanje“ srpskog centra i njegovog Denvera.

Govoreći o ambicijama Oklahoma Siti Tandera i njihove prve zvezde Šeja Gildžus-Aleksandera, Silver nije štedeo reči hvale, praktično ih unapred proglasivši glavnim kandidatima za titulu.

- Šej Gildžus-Aleksander... Već je osvojio jednu titulu. Igrao je u finalu. Ponovo ide ka finalu, barem se tome nadaju - izjavio je Silver i tako jasno stavio do znanja koga vidi na tronu Zapadne konferencije.

“SGA...he's already won one championship, he's been in the finals, he's heading towards the finals again at least that's what their hope is.”👀 - Adam Silver (Via @PatMcAfeeShow / h/t @ohnohedidnt24 ) https://t.co/gkKbcmJ3m1 — NBACentral (@TheDunkCentral) October 20, 2026

Ove reči imaju posebnu težinu kada se uzme u obzir da Oklahoma ulazi u novu sezonu sa ogromnim motivom da ponovi uspeh iz sezone 2024/25, kada su predvođeni Šejom (koji je tada uzeo i priznanje za MVP-ja regularnog dela i finala) savladali Indijanu sa 4-3 u seriji.

I dok javnost i čelnici lige veličaju mladu ekipu Oklahome kao centralnu figuru nove sezone, Nikola Jokić i njegov Denver moraće na terenu da demantuju ove prognoze. Nagetsi, koji i dalje imaju šampionske ambicije i iskustvo, očigledno će morati da se bore ne samo protiv rivala, već i protiv narativa koji Tanderu već pripisuje novu titulu.

Silverove izjave samo su dodatno podgrejale atmosferu na samom startu takmičenja, a Jokiću dale dodatni motiv da još jednom pokaže ko je zapravo najbolji košarkaš na planeti.