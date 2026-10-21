Košarka

Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo

М.П.

21. 10. 2026. u 06:09

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Nikola Jokić ostao je u senci najnovijih izjava iz samog vrha NBA lige, pošto je komesar takmičenja Adam Silver otvoreno favorizovao Oklahoma Siti Tander i Šeja Gildžus-Aleksandera u trci za novi šampionski prsten.

Никола Јокић у неверици! НБА лига само што је почела десило се ово

Photo: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Iako je nova sezona tek počela, prvi čovek najjače košarkaške lige sveta podigao je veliku prašinu svojim komentarima, koji su u javnosti protumačeni kao direktno „peckanje“ srpskog centra i njegovog Denvera.

Govoreći o ambicijama Oklahoma Siti Tandera i njihove prve zvezde Šeja Gildžus-Aleksandera, Silver nije štedeo reči hvale, praktično ih unapred proglasivši glavnim kandidatima za titulu.

- Šej Gildžus-Aleksander... Već je osvojio jednu titulu. Igrao je u finalu. Ponovo ide ka finalu, barem se tome nadaju - izjavio je Silver i tako jasno stavio do znanja koga vidi na tronu Zapadne konferencije.

Ove reči imaju posebnu težinu kada se uzme u obzir da Oklahoma ulazi u novu sezonu sa ogromnim motivom da ponovi uspeh iz sezone 2024/25, kada su predvođeni Šejom (koji je tada uzeo i priznanje za MVP-ja regularnog dela i finala) savladali Indijanu sa 4-3 u seriji.

 I dok javnost i čelnici lige veličaju mladu ekipu Oklahome kao centralnu figuru nove sezone, Nikola Jokić i njegov Denver moraće na terenu da demantuju ove prognoze. Nagetsi, koji i dalje imaju šampionske ambicije i iskustvo, očigledno će morati da se bore ne samo protiv rivala, već i protiv narativa koji Tanderu već pripisuje novu titulu.

Silverove izjave samo su dodatno podgrejale atmosferu na samom startu takmičenja, a Jokiću dale dodatni motiv da još jednom pokaže ko je zapravo najbolji košarkaš na planeti.

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