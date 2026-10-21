Košarka

Lebron DŽejms na utakmice dolazi helikopterom, iz NBA saopštili - ne vidimo problem!

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 10:47

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Lebron Džejms na trening i utakmice Filadelfije dolazi Helikopterom, a iz NBA se sada zbog toga oglasili.

Леброн Џејмс на утакмице долази хеликоптером, из НБА саопштили - не видимо проблем!

Foto: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

Džejms je po dolasku u Sikserse postavio uslov da ne želi da se preseli u Filadelfiju, već da će na obaveze dolaziti iz Njujorka, gde ima prebivalište. Takva odluka nije naišla na oduševljenje svih navijača, ali je iskusni košarkaš očigledno pronašao način da organizuje svakodnevne obaveze bez promene mesta stanovanja.

Ono što je zanimljivo ne putuje svojim helikopterom, već jedne kompanije.

- Lebron ima ugovor sa tom kompanijom. Ako je obezbeđivanje helikoptera deo njihovog sporazuma, u tome nema ničeg spornog. Dok god je to dogovor između njih i Džejmsa, bez uključivanja nekog drugog NBA kluba, ne vidim problem - objasnio je Silver.

Let između Njujorka i Filadelfije po pravcu traje oko 40 minuta, dok bi automobilom morao da izdvoji po dva sata.

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