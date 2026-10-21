"Zašto je bolesni Srbin igrao"? Legendarni Turčin grmi sa Bosfora

REPREZENTATIVAC Srbije Dušan Vlahović našao se na udaru kritika u Turskoj nakon poraza Bešiktaša od Trabzona (0:2)!

Arife Karakum / AFP / Profimedia

Srpski napadač imao je zdravstvenih problema uoči velikog derbija, ali je ipak zaigrao od prvog minuta, a posle utakmice otvorena je ozbiljna rasprava o tome da li je u takvom stanju uopšte trebalo da bude na terenu.

Bešiktaš je uoči gostovanja Trabzonu bio zabrinut za stanje svog golgetera. Srbin se na kraju našao u startnoj postavi, ali njegov tim nije uspeo da izbegne poraz.

Upravo je odluka da Vlahović zaigra od prvog minuta izazvala polemiku u Turskoj! Srpski napadač je prethodno imao zdravstvene probleme zbog crevne infekcije, zbog čega je propustio duel sa Hofenhajmom, a pred gostovanje Trabzonu njegovo stanje bilo je pod znakom pitanja.

Posle poraza Bešiktaša, turski komentatori kritikovali su njegovu fizičku spremu i učinak, uz ocenu da je Hjeongju Oh mogao da dobije prednost u startnoj postavi. Tako se otvorilo pitanje koje je odjeknulo posle derbija "Da li je Vlahović zaista bio spreman da pomogne ekipi u tako važnoj utakmici?

Trabzon je do pobede stigao golovima Ozana Tufana u 21. minutu i Mohameda Salaha u 71. minutu, dok je Bešiktaš ostao bez pogotka i bodova.

Posle utakmice usledile su kritike na račun Vlahovićeve partije. Bivši trener BešiktašaSergen Jalčin, koji je analizirao meč, ocenio je da srpski napadač nije uspeo da napravi ozbiljniji problem odbrani Trabzona i da je ekipi nedostajao konkretan učinak u špicu.

Jalčin je posebno istakao da je Hjeongju Oh, koji je ostao na klupi, igrač koji zaslužuje više prostora. Prema njegovoj oceni, razlika u karijeri i reputaciji između Oha i Vlahovića ne mora nužno da znači i veliku razliku u onome što pružaju na terenu.

"Vlahović po svom trenutnom kvalitetu na terenu nije toliko viši nivo u odnosu na Oha. Među njima postoji jasna razlika u karijeri i biografiji, ali u čistom igračkom kvalitetu i onome što daju na terenu nema tolike razlike. Vlahović od starta nije bio u utakmici, Bešiktaš nije imao nikakav impakt u špicu i nije mogao da pritisne Trabzon", rekao je Jalčin.

Kritike su posebno odjeknule zbog činjenice da je Vlahović tek nekoliko dana ranije imao zdravstvene probleme. U takvim okolnostima, odluka da odmah dobije mesto u startnoj postavi otvorila je pitanje da li je bilo pametnije sačekati da se potpuno oporavi.

Na kritike se nadovezao i legendarni Sinan Engin, koji je žestoko prozvao trenera Bešiktaša zbog odluke da Vlahoviću ukaže poverenje od prvog minuta, dok je Hjeongju Oh, junak prethodne utakmice, ostao na klupi. Engin nije krio nezadovoljstvo takvim izborom i smatra da je trener morao ranije da reaguje:

"Kako je moguće da imaš toliko strpljenja i toliko dugo na terenu držiš Vlahovića u ovakvom stanju?! Pre samo tri dana u startnoj postavi imao si Oha koji ti je doneo pobedu i rešio utakmicu, a sada ga držiš na klupi dok ti ekipa pati!" – zagrmeo je Engin.