Preduzetnik

Čadež: Srbija želi svet koji sarađuje, a ne svet u sukobima

В. Н.

21. 10. 2026. u 11:08

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SRBIJA želi svet u kojem se međusobno sarađuje, a ne svet koji je u svađi i sukobima, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) koji je danas na železničkoj stanici Prokop u Beogradu dočekao međunarodnu delegaciju „Tracks to the Future“ na osamnaestodnevnom putovanju vozom od Duizburga u Nemačkoj do Sijana u Kini povezujući evropske i azijske centre privrede, politike, nauke i kulture.

Чадеж: Србија жели свет који сарађује, а не свет у сукобима

Foto: Dario Konstantinović

Poseta je, prema Čadežovim rečima, prilika da se domaća privreda predstavi međunarodnim investitorima i uspostave novi poslovni kontakti sa predstavnicima evropske i azijske političke, poslovne i akademske zajednice.

- Srbija jeste na evropskom putu, ali Srbija želi svet koji sarađuje, a ne svet koji se svađa - istakao je Čadež, poželevši dobrodošlicu Jovanki Porše, osnivačici i predsednici međunarodne organizacije Global Neighbours, i delegaciji koja je u Srbiju stigla u okviru inicijative „Tracks to the Future“.

Foto: Dario Konstantinović

Čadež je ocenio da je dolazak delegacije značajna prilika za razgovor sa istaknutim predstavnicima međunarodne politike, diplomatije i privrede, posebno u vremenu sve većih podela u svetu.

- Za nas je ovo i šansa da razgovaramo sa zaista fenomenalnim ljudima koje ste poveli sa sobom, sa delegacijom bivših državnika, diplomata, privrednika, onima koji odlučuju u svetu koji je sve više podeljen - rekao je Čadež.

Foto: Dario Konstantinović

On je naglasio da se u delegaciji nalaze i predstavnici kompanija koje ulažu u digitalnu infrastrukturu i logistiku, naučnici i ljudi koji upravljaju velikim investicionim fondovima i odlučuju o budućim ulaganjima.

- Ljudi koji upravljaju velikim fondovima, dakle kapitalom, i koji odlučuju o tome šta je budućnost industrijska i gde žele da ulažu svoj novac i da stvaraju nove projekte. I to je za nas od presudnog značaja. Danas imamo šansu da njima pokažemo šta sve možemo - istakao je predsednik PKS. 

Foto: Dario Konstantinović

Tokom posete Srbiji, delegacija će posetiti kompaniju MINT u Šapcu, gde će se upoznati sa proizvodnim kapacitetima, a planirani su i susreti sa predstavnicima domaće privrede.

- Uglavnom su ovo ljudi koji nisu ulagali do sada u ovaj region, ne govorim samo o Srbiji, i to je naša velika šansa - poručio je Čadež.

Jovanka Porše zahvalila je na dobrodošlici i istakla da su otvorenost, raznolikost i povezivanje vrednosti koje povezuju Beograd sa ciljevima inicijative „Tracks to the Future“.

Foto: Dario Konstantinović

- Beograd je oduvek bio simbol raznolikosti, otvorenosti i povezivanja, a to su i vrednosti za koje se mi zalažemo - rekla je Porše.

Ona je ocenila da je ekonomski razvoj Srbije izuzetan i da je EXPO 2027 potvrda otvorenosti i značaja Beograda. Kako je navela, dolazak delegacije u Srbiju važan je i zato što žele da pokažu da je Evropa mnogo više od Evropske unije. 

- Veoma se radujemo ovoj poseti i nadamo se da ćemo uspeti da izgradimo saradnju, ne samo saradnju već prijateljstvo, trajno prijateljstvo zasnovano na poverenju i međusobnom poštovanju - istakla je Porše.

Govoreći o sastavu delegacije, navela je da su u Srbiju doveli naučnike, preduzetnike, političare, umetnike i predstavnike kulture. Posebno su pozvali preduzetnike koji su spremni da ulažu u startape i srednja preduzeća i koji mogu brzo da donose poslovne odluke.

- Ti preduzetnici predstavljaju kompanije čija se vrednost meri milijardama dolara i iskreno se nadam da ćemo ovde pronaći prilike za saradnju - rekla je Porše.

Foto: Dario Konstantinović

Inicijativa „Tracks to the Future“, koju je pokrenula organizacija Global Neighbours, zamišljena je kao „forum na šinama“ koji tokom osamnaestodnevnog putovanja vozom od Duizburga u Nemačkoj do Sijana u Kini povezuje evropske i azijske centre privrede, politike, nauke i kulture. Putovanje traje od 18. oktobra do 4. novembra ove godine i obuhvata razgovore na visokom nivou, poslovne susrete i posete tehnološkim i infrastrukturnim projektima.

Privredna komora Srbije i Global Neighbours organizuju u Beogradu i panel-diskusiju

- Povezivanje u vremenu podela: Nova partnerstva za zajedničku budućnost - nakon čega je predviđena poseta delegacije kompaniji MINT u Šapcu. 

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