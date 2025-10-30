PODIGAO JE SAMOPOUZDANJE: Moskovljanin je upisao dve pobede u Parizu
ANDREJ Rubljov i Ben Šelton će odmeriti snage u trećem kolu Pariza
Moskovljanin je u lošoj formi dooputovao u Pariz, pre poslednjeg mastersa imao je niz od pet poraza.
Ipak, vezao je dve pobede i tako podigao samopouzdanje, u prvom kolu je savladao Džejkoba Firnlija, a zatim i Liarnera Tijena.
Dobro je igrao Ruboljov u toim mečevima, nije izgubio ni set, a na terenu je proveo ukupno 2 sata i 40 minuta.
Sad druge strane, Amerikanac je posle 94 minuta igre uspeo da sruši Flavija Kobolija.
Verujemo da će Andrej biti uspešniji.
NAŠ TIP: Šelton - Rubljov 2 (kvota 2,13)
