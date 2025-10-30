PODIGAO JE SAMOPOUZDANJE: Moskovljanin je upisao dve pobede u Parizu

ANDREJ Rubljov i Ben Šelton će odmeriti snage u trećem kolu Pariza

Moskovljanin je u lošoj formi dooputovao u Pariz, pre poslednjeg mastersa imao je niz od pet poraza.

Ipak, vezao je dve pobede i tako podigao samopouzdanje, u prvom kolu je savladao Džejkoba Firnlija, a zatim i Liarnera Tijena.

Dobro je igrao Ruboljov u toim mečevima, nije izgubio ni set, a na terenu je proveo ukupno 2 sata i 40 minuta.

Sad druge strane, Amerikanac je posle 94 minuta igre uspeo da sruši Flavija Kobolija.

Verujemo da će Andrej biti uspešniji.

NAŠ TIP: Šelton - Rubljov 2 (kvota 2,13)

