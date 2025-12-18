PREMIJER MACUT: Ekspo 2027 nije projekat jednog grada, već cele Srbije, značaj tog događaja osetiće se širom zemlje

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas prezentaciji i koordinacionom sastanku u okviru priprema za održavanje Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd u Ekspo 2027 igralištu (Expo 2027 Playground), u hali 5 Beogradskog sajma.

Foto Novosti

Predsednik Vlade je naglasio da je Ekspo 2027 jedan od ključnih stubova nacionalnog plana „Skok u budućnost – Srbija 2027“, koji je u korelaciji sa konceptom integralnog i regionalnog razvoja Srbije i povezuje infrastrukturu, turizam, ekonomiju, kulturu i obrazovanje u jedinstvenu viziju.

Premijer je podvukao da Ekspo 2027 nije projekat jednog grada, već cele Srbije i dodao kako će Beograd biti mesto susreta, a značaj tog događaja osetiće se širom Srbije, u malim i velikim gradovima, ruralnim sredinama i regionalnim centrima.

Foto Novosti

Prof. dr Macut je istakao da će to biti prilika da se pokaže da u Srbiji svaki kraj ima nešto vredno, posebno i jedinstveno, bilo da je reč o prirodi, kulturi, tradiciji, gastronomiji, sportu, znanju, inovacijama ili toplini ljudi koji tamo žive.

Prema njegovim rečima, ovo je zajednički nacionalni poduhvat u kome svi učestvuju i svi dobijaju, a lokalne samouprave imaju ključnu ulogu. One su, kako je naveo, nosioci sadržaja i identiteta koji će Srbija predstaviti svetu, a od opština se očekuje da jasno formulišu ono što žele da pokažu – turističke rute, proizvode, manifestacije, investicione projekte ili inovacije.

Foto Novosti

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 ostaviće i materijalno nasleđe: nove sportske i fiskulturne sale, škole i vrtiće, unapređenu infrastrukturu i javne prostore, ali i jače međunarodno pozicioniranje Srbije kao jedinstvene destinacije, istakao je premijer Macut.

Foto Novosti

Cilj prezentacije bio je uključivanje jedinica lokalne samouprave u nacionalne i regionalne aktivnosti povodom Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo, kao i predstavljanje potencijala gradova i opština.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut prisustvovao je i potpisivanju protokola o saradnji Tima Vlade Republike Srbije za integralni razvoj i kompanije Ekspo 2027 Beograd.