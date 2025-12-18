HRVATI NAČISTO PROLUPALI: Ukinuli pojam "pioniri" u fudbalu, a obrazloženje im je nestvarno

FUDBALSKI klub Rudeš objavio je vest koja je izazvala oprečna mišljenja u Hrvatskoj.

Oni više neće koristiti naziv "pioniri", iako je reč o službenoj terminologiji fudbalskog saveza Hrvatske.

Do sada taj termin odnosio se na dečake od 14 i 15 godina, dok je termin "mlađi pioniri" važio za igrače 12 i 13 godina starosti.

To, međutim, ne odgovara rukovodstvu kluba iz Zagreba, koji je predložio nove sinonime u službenom saopštenju.

- Poštovani roditelji, članovi i sportska zajednico FK Rudeš, ovim putem želimo da vas obavestimo da klub službeno započinje proces odstupanja od dosadašnjeg naziva "pioniri", za uzraste od 12 do 15 godina.

Iako je taj naziv duboko ukorenjen u hrvatskoj fudbalskoj tradiciji, on ne odražava savremene razvojne, evropske i akademske standarde rada u mlađim uzrastima.

U skladu sa modernim smernicama UEFA, DFB i FIGC, kao i drugih evropskih fudbalskih saveza, kao i sa praksom vodećih evropskih fudbalskih akademija, Rudeš prelazi na stručne, razvojne i jasno kategorizovane nazive uzrasta, umesto tradicionalnog i zastarelog imenovanja.

Zašto odustajemo od naziva "pioniri?"

Naziv je istorijski i kulturno zastareo i ne prati savremenu terminologiju. U evropskom fudbalskom obrazovanju taj termin se više ne koristi. Ne prati jasno razvojne faze deteta skladno UEFA standardima. Ne definiše precizno fazu učenja, treninga, takmičenja i napretka.

Ne komunicira dovoljno profesionalno prema roditeljima, klubu i javnosti.

Zato klub prestaje da koristi opšti i široki naziv "pioniri" kako bi otvorio prostor preciznijem, savremenijem i razvojno smislenijem nazivu - stoji u saopštenju.

Od sada tim sa igračima od 12 i 13 godina zvaće se "mlađa grupa", a sa igračima od 14 i 15 godina "starija grupa"

Ono što klub nije objasnio u saopštenju, jeste da li će reformisati "kadete" i "omladince", ili ti termini nisu zastareli i bolje definišu fazu treninga, takmičenja i napretka.

