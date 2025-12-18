RADUNOVIĆ MENJA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
ITALIJANSKA Specija bori se za opstanak u Seriji B. Da bi se taj cilj ostvario potrebno je da se ekipa pojača, a jedna od želja je i Srbin.
Kako prenose tamošnji mediji, ovaj klub je pokazao interesovanja za golmana Borisa Radunovića koji je član Kaljarija.
Trenutno je Diego Maskardo prvi golman, ali Specija ima nameru da pojača konkurenciju 29-godišnjakom iz Beograda.
Radunović je do sad u karijeri branio za Rad, Atalanta, Avelino, Salerno, Kremoneze, Verona i Kaljari.
Specija u Seriji B trenutno na 17. mestu na tabeli sa 14 bodova i primila je 22 gola.
