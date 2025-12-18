Fudbal

RADUNOVIĆ MENJA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina

Časlav Vuković

18. 12. 2025. u 18:55

ITALIJANSKA Specija bori se za opstanak u Seriji B. Da bi se taj cilj ostvario potrebno je da se ekipa pojača, a jedna od želja je i Srbin.

Foto: Profimedia

Kako prenose tamošnji mediji, ovaj klub je pokazao interesovanja za golmana Borisa Radunovića koji je član Kaljarija.

Trenutno je Diego Maskardo prvi golman, ali Specija ima nameru da pojača konkurenciju 29-godišnjakom iz Beograda.

Radunović je do sad u karijeri branio za Rad, Atalanta, Avelino, Salerno, Kremoneze, Verona i Kaljari.

Specija u Seriji B trenutno na 17. mestu na tabeli sa 14 bodova i primila je 22 gola.

