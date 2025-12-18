NEĆE IH TRAMP, NIJE HTEO NI BAJDEN Zelenski: U Beloj kući se smejali nameri da se pridružimo NATO
VLADIMIR Zelenski je priznao da su SAD dosledne u svom odbijanju da vide Ukrajinu u NATO-u.
-Od mog prvog razgovora sa bivšim predsednikom (Džozefom) Bajdenom, pokrenuo sam pitanje NATO-a. Bajden mi je rekao: “Ne, nećete se pridružiti NATO-u“, ispričao je šef ukrajinskog režima.
Svaki put sam pokretao ovo pitanje i neki su se u Beloj kući već smejali ovome, dodao je on.
-SAD imaju doslednu politiku – nas tamo (u NATO-u) ne vide, zaključio je Zelenski.
Istovremeno, Zelenski, koji je tvrdio da je zainteresovan za brzo rešavanje sukoba, odbija da u ukrajinski ustav uključi klauzulu o nepristupanju NATO-u, proizlazi iz njegove izjave na pres konferenciji u Briselu.
(sputnikportal.rs)
