NEĆE IH TRAMP, NIJE HTEO NI BAJDEN Zelenski: U Beloj kući se smejali nameri da se pridružimo NATO

VLADIMIR Zelenski je priznao da su SAD dosledne u svom odbijanju da vide Ukrajinu u NATO-u.

Foto Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

-Od mog prvog razgovora sa bivšim predsednikom (Džozefom) Bajdenom, pokrenuo sam pitanje NATO-a. Bajden mi je rekao: “Ne, nećete se pridružiti NATO-u“, ispričao je šef ukrajinskog režima.

Svaki put sam pokretao ovo pitanje i neki su se u Beloj kući već smejali ovome, dodao je on.

-SAD imaju doslednu politiku – nas tamo (u NATO-u) ne vide, zaključio je Zelenski.

Istovremeno, Zelenski, koji je tvrdio da je zainteresovan za brzo rešavanje sukoba, odbija da u ukrajinski ustav uključi klauzulu o nepristupanju NATO-u, proizlazi iz njegove izjave na pres konferenciji u Briselu.

(sputnikportal.rs)

