PODBACILI SU U KUPU: Tanderi nastavljaju tamo gde su stali

OKLAHOMA će u noći između četvrtka i petka ugostiti Los Anđeles kliperse.

Tanderi su nosili ulogu prvog favorita za osvajanje NBA kupa, međutim, neočekivano su eliminisani od strane San Antonija.

Protiv Sparsa su odigrali daleko ispod svog nivoa i na kraju su poraženi rezultatom 109:111.

Šej Gildžis-Aleksander je sa 29 pogodaka bio najefikasniji u porazu svog tima, dok su Vilijams i Holmgren dodali po 17.

Oklahoma se trenutno nalazi na prvoj poziciji zapadne konferencije sa skorom 24:2.

Verujemo da će večeras ostvariti rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: H1 15,5 (kvota 1,68)

