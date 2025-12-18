TIP ostali sportovi

PODBACILI SU U KUPU: Tanderi nastavljaju tamo gde su stali

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 13:38

OKLAHOMA će u noći između četvrtka i petka ugostiti Los Anđeles kliperse.

Foto: Profimedia

Tanderi su nosili ulogu prvog favorita za osvajanje NBA kupa, međutim, neočekivano su eliminisani od strane San Antonija.

Protiv Sparsa su odigrali daleko ispod svog nivoa i na kraju su poraženi rezultatom 109:111.

Šej Gildžis-Aleksander je sa 29 pogodaka bio najefikasniji u porazu svog tima, dok su Vilijams i Holmgren dodali po 17.

Oklahoma se trenutno nalazi na prvoj poziciji zapadne konferencije sa skorom 24:2.

Verujemo da će večeras ostvariti rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: H1 15,5 (kvota 1,68)

