DŽEKO VEĆ ODLAZI IZ FIORENTINE? Član Serije A želi iskusnog napadača, ali postoji jedan problem

Časlav Vuković

18. 12. 2025. u 18:00

EDIN Džeko je ovo leta stigo u Fiorentinu, ali nema minutažu kakvu je očekivao, pa je realno da već tokom zime promeni sredinu.

FOTO: Tanjug/AP/Heinz-Peter Bader

Prethodnih dana se u italijanskim medijima pojavila informacija da Đenova želi da dovede reprezentativca Bosne i Hercegovine. Ipak, poslednji navodi su da se za sjajnog napadača interesuje Kaljari.

Klub sa Sardinije se muči sa realizacijom, u prvih 15 kola postigao je 15 golova. Očigledno da veruju da bi 39-godišnji Sarajlija to mogao da promeni.

Najveći problem za Kaljari je visoka plata koju Džeko ima i ukoliko se dogovore da se ona smanji, odlični golgeter bi mogao da pojača tim koji je 15. na tabeli Seriji A. Što se Fiorentine tiče, ona je spremna da ga pusti bez obeštećenja.

Iskusni napadač je do sad za "violu" odigrao 11 utakmica u prvenstvu Italije i nije uspeo da se upiše u strelce. Kad je u pitanju Liga konferencija, dva puta se upisao u strelce na šest mečeva.

