"DOBRO JE ŠTO VUČIĆ NIJE UČESTVOVAO U OVOJ PREDSTAVI" Orban: Brisel 4 godine obmanjuje Srbe, sramota za EU

BRISELSKA oholost na vrhuncu, dobro je što (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije učestvovao u toj predstavi, tako je mađarski premijer Viktor Orban opisao dešavanja u Briselu u kojem je u sredu održan Samit EU-Zapadni Balkan.

Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer je na svom Fejsbuk nalogu kritikovao način rešavanja pitanja pristupanja Srbije EU i objasnio da je Samit EU-Zapadni Balkan pripreman tako da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak nije ni došao u Brisel, piše mađarski list "Hirado" .

On je primetio da to i nije iznenađujuće, jer su četiri godine obmanjivani Srbi, kandidati za članstvo od 2012. godine, ali Brisel nije učinio nikakav napredak u vezi sa njihovim pristupanjem EU, pozivajući se na probleme vladavine prava.

Orban je povukao paralelu sa težnjama Ukrajine ka članstvu, gde, kako je istakao, briselski revizori takve probleme nisu istakli.

- Dobro je što predsednik Vučić nije učestvovao u ovoj predstavi. A sramota je za Uniju i briselske birokrate koji su sazvali samit što većina država članica juče nije ni došla u Brisel - naveo je on.

Foto: Tanjug/AP

Orban je komentarisao i današnja dešavanja u Briselu, naglasivši da "oholosti ima i danas", da Mađarska neće da učestvuje u finansiranju Ukrajine ali da će, čak i uz neprospavane noći, ostati u Briselu "dok god to bude potrebno".

- Birokrate se zaklinju da ne možemo da idemo kući dok se ne reši finansiranje Ukrajine. Drugim rečima, finansiranje rata - napisao je on.

Orvban je naglasio i da Mađari neće učestvovati u finansiranju rata.

- Bićemo ovde dok god treba. Nekoliko neprospavanih noći nije kraj sveta. Sigurno je bolje nego rat - zaključio je Orban.

U Briselu je u sredu održan Samit EU-Zapadni Balkan, dok lideri Evropske unije danas raspravljalju o konkretnim načinima finansiranja Ukrajine za period 2026-2027. godine.

(Tanjug)