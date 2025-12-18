Svet

PUTIN STIŽE U AMERIKU? Velika najava iz G20: SAD se pripremaju za moguću posetu ruskog predsednika

Новости онлине

18. 12. 2025. u 19:50

SJEDINjENE Američke Države se pripremaju za moguću posetu ruskog predsednika samitu G20 u Majamiju u decembru 2026. godine, saopštila je Svetlana Lukaš, ruski predstavnik u međunarodnoj organizaciji.

ПУТИН СТИЖЕ У АМЕРИКУ? Велика најава из Г20: САД се припремају за могућу посету руског председника

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- (Predsedavajuća zemlja) se priprema za učešće Vladimira Vladimiroviča Putina na samitu u Majamiju sledećeg decembra - rekla je Lukaš.

Prvi sastanak predstavnika G20 u okviru novouspostavljenog američkog predsedništva održan je u Vašingtonu 15. i 16. decembra.

Bivši, sadašnji i budući predsednici prećutno čine upravljačku „trojku“, čiji zajednički rad obezbeđuje doslednost i kontinuitet u radu organizacije.

Trenutno, zajedno sa Sjedinjenim Državama, uključuje Brazil i Južnu Afriku.

Samit lidera G20 2025. godine održan je 22. i 23. novembra u Johanesburgu. Rusku delegaciju je predvodio zamenik šefa predsedničke administracije Maksim Oreškin.

