PUTIN STIŽE U AMERIKU? Velika najava iz G20: SAD se pripremaju za moguću posetu ruskog predsednika
SJEDINjENE Američke Države se pripremaju za moguću posetu ruskog predsednika samitu G20 u Majamiju u decembru 2026. godine, saopštila je Svetlana Lukaš, ruski predstavnik u međunarodnoj organizaciji.
- (Predsedavajuća zemlja) se priprema za učešće Vladimira Vladimiroviča Putina na samitu u Majamiju sledećeg decembra - rekla je Lukaš.
Prvi sastanak predstavnika G20 u okviru novouspostavljenog američkog predsedništva održan je u Vašingtonu 15. i 16. decembra.
Bivši, sadašnji i budući predsednici prećutno čine upravljačku „trojku“, čiji zajednički rad obezbeđuje doslednost i kontinuitet u radu organizacije.
Trenutno, zajedno sa Sjedinjenim Državama, uključuje Brazil i Južnu Afriku.
Samit lidera G20 2025. godine održan je 22. i 23. novembra u Johanesburgu. Rusku delegaciju je predvodio zamenik šefa predsedničke administracije Maksim Oreškin.
Uskoro opširnije
