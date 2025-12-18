"ORLOVI" TRAŽE ISKUPLJENJE POSLE TEŠKOG PORAZA OD SITIJA: Finci su bez motiva i bez realnih šansi da ostanu neporaženi

LONDONSKI Selherst Park će biti domaćin duela između Kristal palasa i KuPS-a u šestom kolu Lige konferencije, u četvrtak od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći tim želi da iskoristi prednost domaćeg terena i popravi utisak nakon nedavnog poraza od Mančester sitija, rezultatom 0:3, dok je u prethodnom kolu u Ligi konferencije slavio na gostovanju protiv Šelburna sa 3:0.

Kristal Palas zauzima peto mesto u Premijer ligi sa 26 bodova iz 16 utakmica. Najveća opasnost u napadu dolazi od Žan-Filip Matete, trenutnog golgetera tima sa sedam pogodaka. Međutim, tim ima i dugu listu izostanaka, među kojima su Kardines, Dukure, Kporha, Munjos i Rijad.

KuPS je šampion Finske sa 20 pobeda u nacionalnom prvenstvu, ali u Ligi konferencije je daleko od plasmana u nokaut fazu, zauzimajući 25. mesto sa šest bodova iz pet kola. Nedavno je odigrao 0:0 kod kuće protiv Lozane, a trojica igrača su povređeni: Heinonen, Pasanen i Salo.

S obzirom na razliku u kvalitetu između Premijer lige i finskog prvenstva, očekuje se da Kristal palas kontroliše igru i postigne više golova. Utakmica obećava dinamičan fudbal sa brojnim prilikama.

NAŠ TIP: 1-1&2+ (kvota 1,69)