TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Haken već mesec dana odmora od prvenstva
* Legija i Linkoln se pune
NAŠ PREDLOG:
21.00: Valjekano - Drita 2-3 (2.00)
21.00: Sigma - Leh 0-2 (1.60)
21.00: SLOVAN - HAKEN 1 (2.80)
21.00: Strazbur - Breidablik GG&3+ (1.85)
21.00: Šahtjor - Rijeka H (3.40)
21.00: AZ Alkmar - Jagelonija GG (1.60)
21.00: AEK Larnaka - Škendrija 1 (1.60)
21.00: AEK - Univerzitatea Krajova 0-2 (1.85)
21.00: LEGIJA - LINKOLN 3+ (1.55)
21.00: Omonija N. - Rakov 0-2 (1.60)
