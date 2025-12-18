Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Haken već mesec dana odmora od prvenstva

Žarko Urošević

18. 12. 2025. u 14:08

FOTO: Profimedia

NAŠ PREDLOG:

21.00: Valjekano - Drita  2-3  (2.00)

21.00: Sigma - Leh   0-2  (1.60)

21.00: SLOVAN - HAKEN  1   (2.80)

21.00: Strazbur - Breidablik  GG&3+ (1.85)

21.00: Šahtjor - Rijeka  H  (3.40)

21.00: AZ Alkmar - Jagelonija  GG  (1.60)

21.00: AEK Larnaka - Škendrija  1  (1.60)

21.00: AEK - Univerzitatea Krajova  0-2  (1.85)

21.00: LEGIJA - LINKOLN  3+  (1.55)

21.00: Omonija N. - Rakov  0-2  (1.60)

