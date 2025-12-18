AMERIKA UVELA SANKCIJE IRANU: Na meti Trampa 29 brodova i kompanija iz iranske “flote u senci”
SJEDINjENE Američke Države uvele su danas sankcije za 29 brodova i kompanija koje njima upravljaju u okviru mera protiv flote u senci pomoću koje Teheran izvozi iranske naftne derivate, saopštilo je američko ministarstvo finansija.
Kako se navodi, sankcionisani brodovi i kompanije prevezli su ilegalno proizvode u vrednosti od više stotina miliona dolara, preneo je Rojters.
Današnjim sankcijama obuhvaćen je i egipatski biznismen, Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, čije kompanije su povezane sa sedam brodova iz iranske flote u senci, kao i sa više drugih kompanija za transport.
SAD su i u septembru uvele sankcije vezane za Iran, a usmerene na pojedince i entitete za koje Vašington tvrdi da finansiraju vojsku Teherana.
Tada su se sankcije odnosile i na pojedince i entitete u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Oni na koje su sankcije usmerene, pomogli su u koordinaciji transfera sredstava, uključujući i one od prodaje iranske nafte, koji donose korist iranskoj vojsci, Korpusu islamske revolucionarne garde i Ministarstvu odbrane i logistike oružanih snaga, navelo je tom prilikom ministarstvo finansija SAD.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)