AMERIKA UVELA SANKCIJE IRANU: Na meti Trampa 29 brodova i kompanija iz iranske “flote u senci”

SJEDINjENE Američke Države uvele su danas sankcije za 29 brodova i kompanija koje njima upravljaju u okviru mera protiv flote u senci pomoću koje Teheran izvozi iranske naftne derivate, saopštilo je američko ministarstvo finansija.

Kako se navodi, sankcionisani brodovi i kompanije prevezli su ilegalno proizvode u vrednosti od više stotina miliona dolara, preneo je Rojters.

Današnjim sankcijama obuhvaćen je i egipatski biznismen, Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, čije kompanije su povezane sa sedam brodova iz iranske flote u senci, kao i sa više drugih kompanija za transport.

SAD su i u septembru uvele sankcije vezane za Iran, a usmerene na pojedince i entitete za koje Vašington tvrdi da finansiraju vojsku Teherana.

Tada su se sankcije odnosile i na pojedince i entitete u Hong Kongu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Oni na koje su sankcije usmerene, pomogli su u koordinaciji transfera sredstava, uključujući i one od prodaje iranske nafte, koji donose korist iranskoj vojsci, Korpusu islamske revolucionarne garde i Ministarstvu odbrane i logistike oružanih snaga, navelo je tom prilikom ministarstvo finansija SAD.

