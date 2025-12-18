NBA: Srbi dominiraju, mladi Francuz ubacuje preko 20 poena...
U noći između četvrtka i petka pratićemo NBA mečeve, a mi smo za vas spremili još jedan tiket sastavljen od igrača.
NBA
2.00 Bogdan Bogdanović +10,5 (1,90)
2.00 Viktor Vembanjama +20,5 (1,94)
3.00 Nikola Jokić +29,5 (1,90)
Kvota: 7,00
