TIP ostali sportovi

NBA: Srbi dominiraju, mladi Francuz ubacuje preko 20 poena...

Marko Milosavljević

18. 12. 2025. u 13:45 >> 13:45

U noći između četvrtka i petka pratićemo NBA mečeve, a mi smo za vas spremili još jedan tiket sastavljen od igrača.

FOTO: Tanjug/AP

NBA

2.00 Bogdan Bogdanović +10,5 (1,90)

2.00 Viktor Vembanjama +20,5 (1,94)

3.00 Nikola Jokić +29,5 (1,90)

Kvota: 7,00

