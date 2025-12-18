I ŠAMPION I BRANILAC TROFEJA U PROBLEMIMA: "Rosoneri" su slavili u prvenstvenom duelu istih rivala
NAPOLI i Milan ukrštaju koplja u polufinalu Superkupa Italije, u duelu koji po težini i značaju više liči na finale nego na uvodni čin turnira.
Reč je o sudaru dva tima sa izrazitim ambicijama, ali i sa jasnim problemima koji su isplivali u prethodnom periodu.
Napoli u ovaj meč ulazi posle rezultatskog pada koji je poljuljao samopouzdanje ekipe. Izostanak kontinuiteta u napadu i manjak konkretnosti u završnici predstavljaju glavni razlog zašto se atmosfera oko tima znatno ohladila, uprkos činjenici da je pozicija na tabeli i dalje konkurentna.
S druge strane, Milan brani trofej, ali ni kod „rosonera“ stvari ne deluju stabilno. Oscilacije u igri, ispušteni bodovi i eliminacija iz kupa ostavili su trag, mada je upravo iskustvo u velikim i eliminacionim mečevima jedan od njihovih najjačih aduta.
Međusobni dueli ovih rivala tradicionalno donose tvrde i taktički zahtevne utakmice, u kojima detalji odlučuju. I ovoga puta očekuje se oprez, visok intenzitet i meč u kom ni jedna strana nema prostor za grešku ako želi plasman u finale.
NAŠ TIP: X-X&0-2 (5,10)
