JAPANAC JE USPEŠNO ODRADIO KVALIFIKACIJE: Kvalitet je na strani Čeha

Marko Milosavljević

24. 09. 2025. u 12:53

MAHAČ i Šimabukuro će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.

FOTO: Tanjug/AP

Češki teniser je igrao dobro na Ju-Es openu, ostvario je tri pobede bez izgubljenog seta, aonda je naleteo na Tejlora Frica.

Protiv Amerikanca nije mogao, kvalitet koji poseduje trenutno peti igrač sveta je isplivao na površinu.

Japanac je do glavnog žreba morao preko kvalifikacija, eliminisao je Marijana Navonea i Huana Manuela Serundola.

Verujemo da će Mahač biti uspešniji.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1,50)

