TIP ostali sportovi

KO ĆE SE OKITITI EVROPSKIM ZLATOM? Turci znaju da Nemci nisu nepobedivi!

Marko Milosavljević

14. 09. 2025. u 09:00

KOŠARKAŠI Turske i Nemačke će se sastati u finalu Evropskog prvenstva.

КО ЋЕ СЕ ОКИТИТИ ЕВРОПСКИМ ЗЛАТОМ? Турци знају да Немци нису непобедиви!

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Stigli smo do samog kraja, a za najsjajnije odličje boriće se dve reprezentacije koje su najviše pokazale u dosadašnjem delu takmičenja.

Turci su igrali dobro od starta prvenstva, ali pobeda nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze im je podigla samopouzdanje do maksimuma.

Igrači su se dosta istrošili u tom duelu, nosioci su proveli dosta na terenu, ali to se nije odrazilo na nastavak turnira.

U 1/8 finala su imali problema sa Švedskom, ali na kraju su uspeli da slave pod velikim pritiskom, u četvrtfinalu su lako izašli na kraj sa Poljskom, dok su Grčku prosto počistili sa terena (94:68).

"Panceri" su najveću bitku vodili u četvrtfinalu, Slovenci su ih propisno namučili, ali nisu uspeli da im zadaju završni udarac.

Šengun, Osman i Larkin će danas predvoditi tim sa jedne strane terena, dok suprotnom taboru prednjačiti tandem Vagner-Šreder.

Ipak, dosta je tu igrača koji bi mogli da iskoče iz drugog plana, kao što su Obst i Tajs na jednoj, odnosno Osmani i Korkmaz na drugoj strani.

Nemačka je blagi favorit na papiru, ali verujemo da će Turska iskoristiti momentum i osvojiti evropsko zlato.

NAŠ TIP: Turska - Nemačka 1 (kvota 2,17)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)