KO ĆE SE OKITITI EVROPSKIM ZLATOM? Turci znaju da Nemci nisu nepobedivi!
KOŠARKAŠI Turske i Nemačke će se sastati u finalu Evropskog prvenstva.
Stigli smo do samog kraja, a za najsjajnije odličje boriće se dve reprezentacije koje su najviše pokazale u dosadašnjem delu takmičenja.
Turci su igrali dobro od starta prvenstva, ali pobeda nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze im je podigla samopouzdanje do maksimuma.
Igrači su se dosta istrošili u tom duelu, nosioci su proveli dosta na terenu, ali to se nije odrazilo na nastavak turnira.
U 1/8 finala su imali problema sa Švedskom, ali na kraju su uspeli da slave pod velikim pritiskom, u četvrtfinalu su lako izašli na kraj sa Poljskom, dok su Grčku prosto počistili sa terena (94:68).
"Panceri" su najveću bitku vodili u četvrtfinalu, Slovenci su ih propisno namučili, ali nisu uspeli da im zadaju završni udarac.
Šengun, Osman i Larkin će danas predvoditi tim sa jedne strane terena, dok suprotnom taboru prednjačiti tandem Vagner-Šreder.
Ipak, dosta je tu igrača koji bi mogli da iskoče iz drugog plana, kao što su Obst i Tajs na jednoj, odnosno Osmani i Korkmaz na drugoj strani.
Nemačka je blagi favorit na papiru, ali verujemo da će Turska iskoristiti momentum i osvojiti evropsko zlato.
NAŠ TIP: Turska - Nemačka 1 (kvota 2,17)
