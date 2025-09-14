KO ĆE SE OKITITI EVROPSKIM ZLATOM? Turci znaju da Nemci nisu nepobedivi!

KOŠARKAŠI Turske i Nemačke će se sastati u finalu Evropskog prvenstva.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Stigli smo do samog kraja, a za najsjajnije odličje boriće se dve reprezentacije koje su najviše pokazale u dosadašnjem delu takmičenja.

Turci su igrali dobro od starta prvenstva, ali pobeda nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze im je podigla samopouzdanje do maksimuma.

Igrači su se dosta istrošili u tom duelu, nosioci su proveli dosta na terenu, ali to se nije odrazilo na nastavak turnira.

U 1/8 finala su imali problema sa Švedskom, ali na kraju su uspeli da slave pod velikim pritiskom, u četvrtfinalu su lako izašli na kraj sa Poljskom, dok su Grčku prosto počistili sa terena (94:68).

"Panceri" su najveću bitku vodili u četvrtfinalu, Slovenci su ih propisno namučili, ali nisu uspeli da im zadaju završni udarac.

Šengun, Osman i Larkin će danas predvoditi tim sa jedne strane terena, dok suprotnom taboru prednjačiti tandem Vagner-Šreder.

Ipak, dosta je tu igrača koji bi mogli da iskoče iz drugog plana, kao što su Obst i Tajs na jednoj, odnosno Osmani i Korkmaz na drugoj strani.

Nemačka je blagi favorit na papiru, ali verujemo da će Turska iskoristiti momentum i osvojiti evropsko zlato.

NAŠ TIP: Turska - Nemačka 1 (kvota 2,17)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA