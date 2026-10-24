JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

Novi pogodak naše redakcije!

Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Subota 16.00 Partizan - Čukarički |1+&2+ (1.35)

18.30 Čelsi - Totenhem |1+&2+ (1.33)

21.00 Atletiko Madrid - Deportivo 1 (1.27) Ukupna kvota: 2.28

Prva tipa su nam golovi, ofanzivni fudbal Čelsija, kao i slabašna odbrana Partizana nam ih garantuju, dok uz to dodajemo fiks na Atletiko koji bi trebao rutinski odraditi posao na svom terenu i nastaviti poteru za vodećom Barselonom.

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