Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

24. 10. 2026. u 10:02

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ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga proveriti OVDE, a evo i današnjih tipova.

Subota

16.00 Partizan - Čukarički |1+&2+ (1.35)
18.30 Čelsi - Totenhem |1+&2+ (1.33)
21.00 Atletiko Madrid - Deportivo 1 (1.27)

Ukupna kvota: 2.28

Prva tipa su nam golovi, ofanzivni fudbal Čelsija, kao i slabašna odbrana Partizana nam ih garantuju, dok uz to dodajemo fiks na Atletiko koji bi trebao rutinski odraditi posao na svom terenu i nastaviti poteru za vodećom Barselonom.

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