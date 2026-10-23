Vasilije Kostov dobio priznanje u Ligi konferencije (VIDEO)
MLADI fudbaler Crvene zvezde nagrađen posle 2. kola Lige konferencije.
Crveno-beli su na stadionu "Rajko Mitić" odigrali nerešeno (2:2) protiv Kopenhagena, a Vasilije Kostov postigao je drugi gol koji je proglašen za najlepši u ovoj rundi.
Vezista šampiona Srbije je uputio snažan udarac sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima.
Kostovu je to bio prvi pogodak u ovom takmičenju, a priliku da popravi učinak imaće 5. novembra kada u Beograd dolazi Inter Eskaldes iz Andore.
Do te utakmice Crvena zvezda će u prvenstvu gostovati OFK Beogradu i Mačvi, odnosno ubskom Jedinstvu u Kupu Srbije.
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