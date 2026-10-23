Vasilije Kostov dobio priznanje u Ligi konferencije (VIDEO)

MLADI fudbaler Crvene zvezde nagrađen posle 2. kola Lige konferencije.

FOTO: R.Z./ATAImages

Crveno-beli su na stadionu "Rajko Mitić" odigrali nerešeno (2:2) protiv Kopenhagena, a Vasilije Kostov postigao je drugi gol koji je proglašen za najlepši u ovoj rundi.

Vezista šampiona Srbije je uputio snažan udarac sa ivice kaznenog prostora, a lopta se od prečke odbila u mrežu danskog tima.

Kostovu je to bio prvi pogodak u ovom takmičenju, a priliku da popravi učinak imaće 5. novembra kada u Beograd dolazi Inter Eskaldes iz Andore.

Do te utakmice Crvena zvezda će u prvenstvu gostovati OFK Beogradu i Mačvi, odnosno ubskom Jedinstvu u Kupu Srbije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“