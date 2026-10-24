Šok u Bajernu: Vinsent Kompani hitno prebačen u bolnicu, oglasio se nemački velikan

Trener Bajerna Vinsent Kompani prebačen je u bolnicu nakon što se srušio dok je u petak posmatrao trening drugog tima minhenskog kluba. Četrdesetogodišnji stručnjak prethodno se nije osećao dobro zbog virusne infekcije, zbog čega je u utorak propustio konferenciju za medije uoči utakmice Lige šampiona protiv Arsenala.

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Ipak, Belgijanac je u sredu bio na klupi Bajerna tokom susreta sa londonskim klubom.

Prema navodima nemačkih medija, Kompanijevo stanje je stabilno, a u bolnici se obavljaju detaljni pregledi.

- Vinsentu Kompaniju bila je potrebna medicinska pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima Bajerna u petak. Trener prvog tima posmatrao je trening drugog tima.

Kompani je u bolnici, gde se obavljaju detaljni pregledi, i ostaće pod lekarskim nadzorom - saopštio je Bajern.

Iz minhenskog kluba dodali su da će stručni štab prvog tima do daljeg preuzeti sve trenerske obaveze, uključujući treninge i utakmice.

- Zdravlje Vinsenta Kompanija naš je apsolutni prioritet. Učinićemo sve što je u našoj moći da mu omogućimo što brži oporavak. Vini dobija svu neophodnu medicinsku negu i podršku, kao i vreme koje mu je potrebno - izjavio je sportski direktor Bajerna Maks Eberl.

On je dodao da klub ima potpuno poverenje u Kompanijeve saradnike, koji će ga menjati dok se ne bude vratio svojim dužnostima.

Narednu utakmicu Bajern igra u nedelju, kada će u okviru Bundeslige dočekati Frajburg.

Već danima se nije osećao dobro

Nemački fudbalski novinar Taufik Halil izjavio je za BBC Radio da se Kompani već oko nedelju dana borio sa virusnom infekcijom.

Prema njegovim rečima, prvi znaci da se belgijski stručnjak ne oseća dobro pojavili su se prethodnog vikenda, tokom utakmice protiv Lajpciga. Nakon tog susreta nije održao konferenciju za medije, a Maks Eberl je tada objasnio da je trener bolestan.

Zbog toga je njegovo pojavljivanje na klupi tokom duela sa Arsenalom iznenadilo mnoge.

- Svi su bili iznenađeni kada su videli Vinsenta Kompanija u crnoj jakni, po jakoj kiši u Minhenu, tokom utakmice protiv Arsenala u sredu uveče. Očekivalo se da će umesto njega biti Aron Danks - naveo je Halil.

Dodao je da je utakmica verovatno bila toliko važna za Kompanija da nije želeo da prepusti svoje mesto na klupi saradniku.

Prema njegovim rečima, na treningu Bajerna intervenisao je i helikopter koji je sleteo na teren, ali Kompani nije prevezen u bolnicu njime, već medicinskim vozilom.

Stigle poruke podrške iz Mančester sitija i Barnlija

Vinsent Kompani preuzeo je Bajern u maju 2024. godine, nakon odlaska iz Barnlija, nasledio je Tomasa Tuhela, koji danas predvodi reprezentaciju Engleske.

Sa Barnlijem je osvojio Čempionšip u sezoni 2022/23, a uprkos ispadanju iz Premijer lige naredne godine, dobio je priliku da vodi jedan od najvećih evropskih klubova.

Pod njegovim vođstvom Bajern je osvojio titulu prvaka Nemačke u prethodne dve sezone, a u takmičarskoj 2025/26. stigao je do polufinala Lige šampiona, gde ga je zaustavio kasniji šampion Pari Sen Žermen.

Kompani je kao igrač proveo 11 godina u Mančester sitiju, sa kojim je osvojio četiri titule Premijer lige, dva FA kupa i četiri Liga kupa.

Nekadašnji klubovi odmah su mu uputili poruke podrške.

- Svi u Mančester sitiju žele brz oporavak našem bivšem kapitenu i klupskoj legendi Vinsentu Kompaniju. Oporavi se brzo, Vini - poručili su iz engleskog kluba.

Sličnu poruku poslali su i iz Barnlija, uz želje da se njihov nekadašnji trener što pre oporavi.

Za sada nema dodatnih zvaničnih informacija o tome kada bi Kompani mogao da napusti bolnicu i vrati se trenerskim obavezama.

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