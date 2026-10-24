"NERASKIDIVE VEZE SRBIJE I SRPSKE" Brnabić čestitala 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske
VRŠILAC dužnosti predsednika Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.
Ona je čestitala predsedniku Narodne skupštine Republike Srpske, Nenadu Stevandiću, i svim narodnim poslanicima ovaj značajan jubilej.
- Ponosni smo na neraskidive veze Republike Srbije i Republike Srpske i na nikad intenzivniju saradnju naša dva parlamenta. Sigurna sam da ćemo u budućnosti tu saradnju samo dodatno jačati - poručila je Ana Brnabić.
Podsetimo, na Palama će danas biti obeleženo 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Tim povodom biće položeni venci kod spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, a u Kulturnom centru Pale biće održana svečana akademija, prenela je RTRS. Narodna skupština osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
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