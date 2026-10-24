Politika

"NERASKIDIVE VEZE SRBIJE I SRPSKE" Brnabić čestitala 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

T.J.

24. 10. 2026. u 12:16

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VRŠILAC dužnosti predsednika Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske.

НЕРАСКИДИВЕ ВЕЗЕ СРБИЈЕ И СРПСКЕ Брнабић честитала 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске

Foto: Instagram/anabrnabic

Ona je čestitala predsedniku Narodne skupštine Republike Srpske, Nenadu Stevandiću, i svim narodnim poslanicima ovaj značajan jubilej.

- Ponosni smo na neraskidive veze Republike Srbije i Republike Srpske i na nikad intenzivniju saradnju naša dva parlamenta. Sigurna sam da ćemo u budućnosti tu saradnju samo dodatno jačati - poručila je Ana Brnabić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Podsetimo, na Palama će danas biti obeleženo 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Tim povodom biće položeni venci kod spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, a u Kulturnom centru Pale biće održana svečana akademija, prenela je RTRS. Narodna skupština osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

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