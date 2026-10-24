Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Partizan – Čukarički
Fudbaleri Partizana dočekaće Čukarički u okviru 13. kola Superlige Srbije, u meču koji bi mogao da ima veliki značaj za nastavak sezone crno-belih.
Partizan u ovaj duel ulazi nakon poraza od Železničara u prethodnom kolu, pa će pred svojim navijačima pokušati da se vrati na pobednički kolosek.
Sa druge strane, Čukarički je prekinuo negativnu seriju trijumfom nad ekipom Zemuna i u boljem raspoloženju dočekuje gostovanje u Humskoj.
Iako je Partizan blagi favorit, jasno je da ga ne očekuje lak zadatak. Crno-beli žele da poprave utisak i uhvate priključak u borbi za plasman u plej-of, dok ekipa sa Banovog brda ima svoje ambicije i nastoji da se domogne mesta među šest najboljih timova na tabeli.
Čukarički je u međuvremenu promenio trenera, a ostaje da se vidi da li će ta promena doneti željeni efekat i pomoći ekipi da nastavi sa boljim rezultatima.
Direktan TV prenos utakmice Partizan – Čukarički obezbeđen je na kanalu TV Arena Sport Premium 1, gde će gledaoci moći uživo da prate duel 13. kola Superlige Srbije.
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