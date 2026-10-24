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OVO VEĆ OZBILJNO SMRDI, ŠTA SE DEŠAVA SA KIM DŽONG UNOM? Tramp tažio sastanak sa severnokorejskim kolegom - iz Pjongjanga muk

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 00:01

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DA priča o smrti Kim Džong Una nije samo puka teorija zavere, svedoči i to što iz Pjongjanga nije stigao odgovor na američki predlog za sastanak sa Donaldom Trampom.

ОВО ВЕЋ ОЗБИЉНО СМРДИ, ШТА СЕ ДЕШАВА СА КИМ ЏОНГ УНОМ? Трамп тажио састанак са севернокорејским колегом - из Пјонгјанга мук

Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, File

Šanse za održavanje sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i severnokorejskog lidera Kim Džong Una ove godine naglo opadaju zbog izostanka odgovora Pjongjanga, tvrdi agencija Rojters, pozivajući se na izvore među američkim i južnokorejskim zvaničnicima.

 - Zvaničnici SAD i Južne Koreje smatraju da su izgledi za sastanak predsednika Donalda Trampa i lidera Severne Koreje Kim Džong Una ove godine sve manji. SAD nisu dobile odgovor Severne Koreje u vezi sa organizacijom sastanka Trampa i Kima, a do regionalnog samita u Kini sledećeg meseca, na čijim marginama bi susret mogao da bude održan, ostalo je malo vremena - piše agencija.

Ranije se pretpostavljalo da bi sastanak dvojice lidera mogao da bude održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom Šenženu, 18. i 19. novembra, ili tokom regionalnog foruma na Filipinima. Još krajem prošlog meseca južnokorejska obaveštajna služba procenjivala je verovatnoću ovih susreta na 50 odsto, navodi Rojters.

Prema procenama stručnjaka i pisanju severnokorejskih medija na koje se poziva Rojters, Pjongjang je spreman da uđe u pregovore samo pod strogim uslovima, među kojima je i ublažavanje ekonomskih sankcija.

Tramp je ranije izrazio sumnju u izglede za pregovore sa Kim Džong Unom tokom svoje azijske turneje, rekavši da nije siguran da bilo koja strana uopšte traži takav sastanak.

Tokom prvo mandata Donalda Trampa dva lidera su se sastala u vrlo srdačnoj atmosferi. Ne postoje objektivni razlozi da do sastanka opet ne dođe, sem da neko od njih dvojice nije fizički sprečen.

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