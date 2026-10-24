MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Madervel bi Bardela od blata pravio
* Trener u Seltiku, o mečevima Premijer lige Škotske
SUBOTA,
DANDI J. - ABERDIN 1X, GG
Na domaćem terenu, u derbiju severnog dela Škotske, Dandi junajted bi mogao da izbegne poraz od Aberdina, koji je tek u ovom delu sezone uspeo da se pokrene i zaigra bolje.
FOLKERK - KILMARNOK 3+
Rivali koji neguju isključivo napadački fudbal teško mogu da odigraju međusobni duel bez goleade.
FIKS RENDžERS - ST. DžONSTON 1
Remi na poslednjem gostovanju Dandiju mogao bi dodatno da razgoropadi fudbalere Rendžersa za naredni meč sa Sent Džonstonom. Pobeda je jedino što očekujem od domaćeg tima.
ST. MIREN - FK DANDI X
Domaćin igra toplo-hladno, po meni nedovoljno ubedljivo da bi savladao žilavog rivala, koji je u prošlom kolu uspeo da odoli Rendžersu i izvuče bod (2:2).
NEDELjA,
HIBERNIJAN - SELTIK X2&0-2
Nekoliko dana posle okršaja sa Seltom na međunarodnoj sceni, Seltik bi mogao da „prikoči“ u prvenstvu, na teškom gostovanju Hibernijanu. S druge strane, domaćin je posle šestog poraza u sezoni raskinuo ugovor sa trenerom Dejvidom Grejom, legendom kluba.
FIKS MADERVEL - HARTS 2
Madervel pred početak nove sezone nije uspeo da zadrži trenera Jansa Bardela, stručnjaka iz Danske koji je klub podigao u visine osvajanjem četvrtog mesta. Domaćin pod kormilom Alfreda Johansona ne pruža ni upola dobre partije. Posle serije od pet poraza, duel sa Hartsom na domaćem terenu nije taj na kojem bi mogao da se podigne.
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