Bivši fudbaler Zvezde stao u odbranu napadača crveno-belih: "Verujem u njega, biće jedan od najboljih poteza uprave"

Bamba Dijeng našao se na udaru kritika zbog slabije realizacije u poslednjim utakmicama Crvene zvezde, ali bivši fudbaler crveno-belih Slavko Perović veruje da će napadač opravdati očekivanja i vremenom postati značajno pojačanje za beogradski klub.

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Dijeng je protiv Lugana propustio prilike kojima je mogao da reši utakmicu u korist Zvezde, dok je u susretu sa Kopenhagenom imao znatno manje prostora da ugrozi protivnički gol. Zbog toga se sve više govori o njegovoj efikasnosti, iako Perović smatra da Senegalac poseduje kvalitet koji bi na duže staze mogao da dođe do izražaja.

– Rekao sam i protiv Lugana da definitivno ima dosta kvaliteta, ali realizacija kod Bambe Dijenga nije na stoprocentnom nivou. Sada možemo da pričamo da li bi bio dostupan Zvezdi u bilo kojoj varijanti da je to slučaj. Protiv Lugana i protiv Kopenhagena mogao je da okrene situaciju u korist Zvezde, ali realizacija je jedan od njegovih najvećih problema u igri – rekao je Perović.

Nekadašnji fudbaler crveno-belih ipak ne smatra da nekoliko propuštenih prilika treba da bude razlog za gubitak poverenja u napadača. Naprotiv, uveren je da bi jedan pogodak mogao da promeni njegovu situaciju i pokrene ga u nastavku sezone.

– Opet, samo jedan gol menja sve. To može da promeni formu, razmišljanje i celu sezonu. Kao što sam rekao posle Lugana da verujem u Alberta Rijeru, tako i posle promašaja Bambe Dijenga, iako sam sam potencirao da nije gol-igrač, verujem u njega i verujem da će popraviti realizaciju – istakao je Perović.

Perović veruje da će Dijeng dugoročno opravdati očekivanja

Dok deo navijača očekuje konkretniji učinak Senegalca, Perović smatra da bi procena njegovog kvaliteta trebalo da se zasniva na dužem vremenskom periodu, a ne samo na nekoliko utakmica.

Bivši igrač Crvene zvezde otišao je i korak dalje, ocenivši da bi angažovanje Dijenga na kraju moglo da se pokaže kao jedan od najboljih poteza klupske uprave kada je reč o stranim fudbalerima dovedenim poslednjih godina.

– Mislim da će, dugoročno gledano, biti jedan od boljih poteza uprave Zvezde kada su svi inostrani igrači u poslednjih par godina – poručio je Perović za TV Arena sport.

Dijeng tako ima podršku bivšeg fudbalera crveno-belih u trenutku kada se od njega očekuje da popravi realizaciju i opravda poverenje. Ostaje da se vidi hoće li Senegalac već u narednim utakmicama uspeti da prekine golgetersku krizu i pokaže zbog čega Zvezda veruje u njegove mogućnosti.