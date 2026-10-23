Kraj: David Gofan otišao u penziju! (VIDEO)

OKONČANA je bogata teniska karijera.

FOTO: Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Belgijanac David Gofan penzionisao se ovog petka. On je u karijeri osvojio šest titula, a najbolji plasman na ATP listi bio mu je sedmo mesto do kog je došao 20. novembra 2017. godine.

Bio je uspešan i na grend slemovima. Na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu stizao je do četvrtfinala, dok mu je na Ju-Es openu najbolji rezultat četvrto kolo.

Takođe, koliko je imao veliku karijeru najbolje se vidi po tome što je uspeo da pobedi Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Gofan je poslednji meč odigrao u četvrtak na turniru u Briselu, ali je u drugom kolu poražen od Aleksa Mikelsena sa 6:3, 6:4.

Ovaj 35-godišnjak je sa Belgijom u dva navrata igrao finale Dejvis kupa. To je bilo 2015. i 2017. godine.

Merci David 🥹 Paying tribute to David Goffin as his singles career comes to a close in Brussels 🤝 @David__Goffin https://t.co/duRHuKWAmM — ATP Tour (@atptour) October 22, 2026

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića