Kraj: David Gofan otišao u penziju! (VIDEO)
OKONČANA je bogata teniska karijera.
Belgijanac David Gofan penzionisao se ovog petka. On je u karijeri osvojio šest titula, a najbolji plasman na ATP listi bio mu je sedmo mesto do kog je došao 20. novembra 2017. godine.
Bio je uspešan i na grend slemovima. Na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu stizao je do četvrtfinala, dok mu je na Ju-Es openu najbolji rezultat četvrto kolo.
Takođe, koliko je imao veliku karijeru najbolje se vidi po tome što je uspeo da pobedi Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.
Gofan je poslednji meč odigrao u četvrtak na turniru u Briselu, ali je u drugom kolu poražen od Aleksa Mikelsena sa 6:3, 6:4.
Ovaj 35-godišnjak je sa Belgijom u dva navrata igrao finale Dejvis kupa. To je bilo 2015. i 2017. godine.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
TUGA: Preminuo Miroslav Prelević, bivši košarkaš Crvene zvezde
23. 10. 2026. u 16:28
Izdaja o kojoj bruji region! Reprezentativac Srbije oblači dres Bosne i Hercegovine
23. 10. 2026. u 05:51 >> 07:09
Rafael Nadal progovorio o paklu kroz koji je prolazio
23. 10. 2026. u 14:49
Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA
23. 10. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)