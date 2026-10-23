Tenis

Kraj: David Gofan otišao u penziju! (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

23. 10. 2026. u 16:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OKONČANA je bogata teniska karijera.

Крај: Давид Гофан отишао у пензију! (ВИДЕО)

FOTO: Jean Catuffe/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Belgijanac David Gofan penzionisao se ovog petka. On je u karijeri osvojio šest titula, a najbolji plasman na ATP listi bio mu je sedmo mesto do kog je došao 20. novembra 2017. godine.

Bio je uspešan i na grend slemovima. Na Australijan openu, Rolan Garosu i Vimbldonu stizao je do četvrtfinala, dok mu je na Ju-Es openu najbolji rezultat četvrto kolo.

Takođe, koliko je imao veliku karijeru najbolje se vidi po tome što je uspeo da pobedi Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Gofan je poslednji meč odigrao u četvrtak na turniru u Briselu, ali je u drugom kolu poražen od Aleksa Mikelsena sa 6:3, 6:4.

Ovaj 35-godišnjak je sa Belgijom u dva navrata igrao finale Dejvis kupa. To je bilo 2015. i 2017. godine.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)