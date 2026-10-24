Bili su reprezentativci, branili boje večitih, a sada sa Čukom napadaju Partizan!

U timu sa Banovog brda je veliki broj dobro poznatih igrača.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Partizana dočekaće danas Čukarički u derbiju 13. kola Superlige (16.00, Arena premijum 1) i imaće jako težak zadatak da dođu do nova tri boda i pomere se sa desetog mesta na tabeli. Iako ni "brđanima" ne cvetaju ruže ove sezone, s obzirom da su trenutno na osmoj poziciji i da su nedavno smenili trenera Marka Jakšića (43), njihova prednost je što u svom sastavu imaju veliki broj iskusnih igrača.

Momci koji su tokom karijera nastupali za dva najveća srpska kluba, neki ostavili i dubok trag, sada će pokušati da prodube krizu ekipe Saše Ilića i pobede u Humskoj. Minula dva duela ovih timova završeni su identičnim rezultatom - 0:0, dok je pre toga Čuka slavila na svom stadionu sa 4:1.

Nema sumnje, biće čudno videti, recimo, Lazara Markovića (32) kako se suprostavlja svom matičnom klubu, u kom je stekao i status reprezentativca. Popularni Markec je ponikao i afirmisao se u Humskoj, za crno-bele je odigrao 154 utakmice, dao 34 gola, uz 31 asistenciju i osvojio tri šampionske titule. Bivši as Benfike, Liverpula, Fenerbahčea, Sportinga, Hala, Fulama, Gacijantepa i Trabzona stigao je ovog leta na Banovo brdo, potpisao jednogodišnji ugovor i dosad je upisao samo dva nastupa i jednu asistenciju.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Lazar Marković

Jedna od napadačkih opcija privremenog trenera Mihajla Trajkovića je i Đorđe Jovanović (27), još jedno dete Partizana. U dva mandata na Topčiderskom brdu je imao učinak od deset pogodaka i dve asistencije na 49 mečeva, a sada po drugi put u karijeri nosi dres "brđana".

Photo: Antonio Ahel/ATA Images Đorđe Jovanović

Od partizanovaca, tu su još defanzivac Nemanja Miletić (35), kom je ovo druga sezona na Banovom brdu, a prošle je osetio kako je to kada se zatrese mreža voljenom klubu. Takođe je imao dva mandata u taboru "parnog valjka", sa kojim je popularni Ćelavi osvojio dva trofeja Kupa Srbije, a na 166 utakmica je postigao devet golova, uz sedam asistencija.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Nemanja Miletić

Poziciju levog beka od nedavno zauzima Zlatan Šehović (26), koji je prve fudbalske korake napravio upravo u crno-belom dresu. Posle epizode u Izraelu i Kazahstanu, vratio se u zimu 2024. u Partizan, ali nije se mnogo naigrao. U julu 2025. potpisao za Duklu iz Praga, a ovog leta je odlučio da ponovo zaigra na superligaškim terenima.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages Zlatan Šehović

Trenutno treći golman u Čukaričkom je Vladimir Stojković (43), koji je kroz karijeru branio boje večitih rivala. Dublji trag ostavio je u Humskoj, gde je bio u navrata, nosio kapitensku traku, stajao na golu 254 puta i osvojio šest trofeja. Izvesno je da on neće danas braniti, jer prednost imaju mladi Vladan Čarapić (19), kao i Đorđe Nikolić (29).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages Vladimir Stojković

Što se tiče bivših prvotimaca Crvene zvezde, jedan od glavnih aduta u odbrani "brđana" je Nenad Tomović (39). Tri sezone je proveo na "Marakani", karijeru je 12 godina gradio u Seriji A, a potom se prošlog leta vratio u Srbiju.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Nenad Tomović

Na Banovom brdu je i Milan Pavkov (32), junak one čuvene pobede crveno-belih nad Liverpulom 2018. godine u Ligi šampiona. Uglavnom šansu dobija sa klupe za rezerve, ali često je znao u prošlosti da zagorča život Partizanu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages Milan Pavkov

Na kraju, poslednje pojačanje Čuke je Nemanja Radonjić (30), ali teško je očekivati ga danas na terenu. Stigao je posle duge pauze, nakon što se rastao sa Crvenom zvezdom, koja ga je prethodno dva puta suspendovala zbog kršenja klupske discipline.

FOTO: FK Čukarički Nemanja Radonjić

Kao dete je rođeni Nišlija ponikao upravo u Humskoj, ali nikada nije krio navijačku pripadnost, pa je crveno-beli dres nosio u dva navrata tokom karijere i osvojio pet domaćih trofeja. Bio je jedno vreme i standardni reprezentativac Srbije, a nastupao je još za Olimpik iz Marseja, Hertu, Benfiku, Torino i Majorku.