DEJAN STANKOVIĆ: Gostima samo mrvice
* Trener u Austriji, o pehovima koji su zadesili Šturm
MOJ TIP
subota,
Hartberg - Volfsburg 1
Tirol - GAK 1
RAPID - AUSTRIJA L. 1
nedelja,
ŠTURM - RID X2
LASK - Salcburg X
Rapid drži prvo mesto na tabeli, ali ima samo tri boda prednosti nad Salcburgom. Zato ne sme sebi da dozvoli kiks protiv Austrije iz Luštenaua. Šanse da domaćin propusti priliku za pobedu sveo bih na promile.
Upravo je Rapid jedini izraziti favorit kojeg bih izdvojio iz ponude. Šturm je, naime, u prošlom kolu protiv GAK ostao bez najboljeg golmana, koji je doživeo prelom noge, pa protiv Rida više nema tako velike izglede za pobedu kao pre te povrede.
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