DETALJNA PROGNOZA ZA NEDELJU: Evo kakvo nas vreme očekuje sutra
U SRBIJI će sutra u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima biti umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša od 13 do 18 stepeni. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.
Duvaće slab, promenljiv vetar. Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.
I u Beogradu sutra ujutru i pre podne oblačno, od sredine dana postepeno smanjenje oblačnosti, pa se posle podne očekuju sunčani intervali. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće oko devet, a najviša oko 14 stepeni.
Tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će usloviti slabu kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 1. novembra, u ponedeljak na severu i zapadu očekuje se pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano, kao i u utorak i sredu.
Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice. Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 stepeni.
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