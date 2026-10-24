Društvo

DETALJNA PROGNOZA ZA NEDELJU: Evo kakvo nas vreme očekuje sutra

В.Н.

24. 10. 2026. u 12:23

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U SRBIJI će sutra u zapadnim, centralnim, jugozapadnim i južnim predelima biti umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje.

ДЕТАЉНА ПРОГНОЗА ЗА НЕДЕЉУ: Ево какво нас време очекује сутра

Foto: N. Živanović

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša od 13 do 18 stepeni. U ostalim krajevima malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Krajem dana i tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

I u Beogradu sutra ujutru i pre podne oblačno, od sredine dana postepeno smanjenje oblačnosti, pa se posle podne očekuju sunčani intervali. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće oko devet, a najviša oko 14 stepeni.

Tokom noći sa severozapada novo naoblačenje koje će usloviti slabu kišu uz skretanje vetra na slab i umeren severozapadni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 1. novembra, u ponedeljak na severu i zapadu očekuje se pretežno sunčano, u ostalim krajevima ujutru i pre podne prolazno naoblačenje sa kišom premeštaće se dalje na istok, pa se posle podne i u ovim krajevima očekuje pretežno sunčano, kao i u utorak i sredu.

Povećanje oblačnosti i padavine se očekuju u drugoj polovini sledeće sedmice. Prognozirana dnevna temperatura u većini mesta biće od 13 do 18 stepeni.

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