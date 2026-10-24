RUSKI snage nastavljaju ofanzivu duž celog fronta. U međuvremenu se približavaju i period jesenjih kiša, koji otežava kretanje vojske, i početak zime.

Russian Defence Ministry Press S/Zuma Press/Profimedia, AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Šta možemo da očekujemo od borbi u drugoj polovini jesenje kampanje, gde će Oružane snage Rusije nastaviti da udaraju i na koje će pravce vojna komanda usmeriti pažnju, za portal AiF.ru objasnio je general-major Vladimir Popov.

Popov kao glavni problem protivničke strane u ovom trenutku ističe probleme sa protivvazdušnom odbranom. Od letnje vojne kampanje Kijev nije uspeo da reši pitanje nedostatka protivraketa i isporuke drugih sistema, poput SAMP/T NG, tako da ruska strana, kada je reč o izvođenju udara, oseća relativnu slobodu delovanja.

- Istovremeno, oni nemaju nikakvih problema sa bespilotnim letelicama. To jasno vidimo - ističe ekspert, naglašavajući da se i ruski arsenal udarnih sistema menja zahvaljujući pojavi novih vrsta naoružanja, koje je u poslednje vreme počelo intenzivnije da se koristi.

- Ispostavilo se da i mi možemo naglo da uvedemo u borbu nova tehnička rešenja i napravimo kvalitativni iskorak. Ipak, treba odati priznanje razvoju inicijativnih projekata naših konstruktorskih biroa, čiji se značaj pokazao već tokom 2024. i 2025. godine. Sada posmatramo rezultate slobode delovanja koju su dobili proizvođači oružja. Smatram da još nismo prešli ni polovinu puta kada je reč o obimu isporuka naoružanja. One će se i dalje povećavati - objasnio je ekspert.

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