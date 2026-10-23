OGLASIO SE MARIO SPASIĆ: Podnete prijave protiv dve televizije i jedne banke zbog kršenja izborne tišine
SAVET za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost podneo je krivičnu prijavu protiv Nove S i N1, koji su danas prekršili izbornu tišinu. Takođe, podneta je prijava i protiv Rajfajzen banke, koja je u svojoj objavi takođe prekršila izbornu tišinu.
Naime, Mario Spasić, generalni sekretar za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost prijavio je Regulatornom telu za elektronske medije (REM) prekršaje izborne tišine Nove S, N1 i Rajfajzen banke.
Prijave su podnete protiv N1 televizije i Branislava Šovljanskog, odgovornog urednika programa pomenute televizije, kao i protiv Nove S i glavnog urednika Mihajla Jovićevića.
Mario Spasić je izdao saopštenje i o prijavi protiv Rajfajzen banke koja je zloupotrebila položaj poslovne banke.
Naime, Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparetnost saopštava da je Rajfajzen banka u Srbiji danas, u toku izborne tišine, na svojim zvaničnim kanalima objavila reklamu sa porukom "3 razloga da otvoriš iRačun u Rajfajzen-u" i nekoliko sati kasnije reklama je uklonjena, čime je prekršena zakonom propisana zabrana o izbornoj tišini.
- Smatramo da je Rajfajzen banka zloupotrebila svoj položaj poslovne banke. Banka kojoj stotine hiljada građana svih političkih opredeljenja poveravaju svoj novac dužna je da bude politički neutralna. Ona nema pravo da svoj marketinški prostor i poverenje klijenata koristi za slanje prikrivenih izbornih poruka, a naročito ne u vreme izborne tišine. Činjenica da je reklama ubrzo uklonjena pokazuje da je u banci postojala svest o njenoj spornosti - naveo je Spasić i dodao:
- Zbog ovog postupka obratićemo se centrali Raiffeisen Bank International AG u Beču i zatražiće da utvrdi ko je u srpskoj banci odobrio objavljivanje sporne reklame i preduzme mere kojima će se obezbediti politička neutralnost banke. Od Rajfajzen banke u Srbiji očekujemo da javno objasni zašto je reklama objavljena baš jutros i zašto je uklonjena.
Podsetimo, nemilosrdna kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni u trenucima kada bi izborna pravila morala da obezbede mir, red i jednakost za sve učesnike izbornog procesa.
(Informer)
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