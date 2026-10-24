ZAGREB ZA "MORINJ" TRAŽI 17 MILIONA: Hrvati čekali završnicu pregovora da Crnogorce sateraju uz "bankinu" EU puta

CRNA Gora je već jednom isplatila odštetu za više od dvesta Hrvata u iznosu od 1,43 miliona evra koji su bili zatočenici logora Morinj, ali se trenutno priprema nova, znatno veća isplata od oko 17 miliona! Računa se da ih je u Morinju ukupno bilo oko trista.

Foto Vlada CG

Prva sredstva su regulisana do 2018. godine na osnovu pravosnažnih presuda crnogorskih sudova. Odnosila su se na nematerijalnu štetu (pretrpljene duševne i fizičke patnje) za više od dvesta bivših logoraša koji su pojedinačno dobijali između 20.000 i 30.000 evra. U međuvremenu stigle su nove fakture Zagreba koje bi mogle, ako se ne ispune, da uspore put Crne Gore ka EU i zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja.

Crnogorci su otvorili sva 33, a zatvorili njih 21, dok preostala planiraju da završe do kraja ove godine. I za to se Vlada Milojka Spajića priprema za isplatu ovog novog, znatno većeg iznosa, što će biti ispunjavanje još jednog od osam zahteva komšija sa Trga bana Jelačića.

Prema nezvaničnim saznanjima, Hrvatska traži 18,5 miliona, od kojeg iznosa bi bio odbijen novac ranije isplaćen. Ukoliko se taj iznos u celosti prizna, preostala obaveza iznosila bi oko 17 miliona. Premijer Hrvatske Andrej Plenković pre dva dana, posle susreta s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem tokom odvijanja Berlinskog procesa u Miločeru, rekao da su dve zemlje napravile značajan pomak ka dogovoru o obeštećenju bivših zatočenika logora Morinj.

Venci za žive teroriste SPOMEN-ploča u Morinju, od svog podizanja 2022, emiter je beskrupuloznih laži na štetu istorijske istine o ratovima devedesetih u Hrvatskoj - kaže predsednik Udruženja boraca Crne Gore od 1990, Radan Nikolić. - Kao i na štetu Crne Gore i njenih boraca u sastavu bivše JNA koji se na ploči tretiraju kao "velikosrpski agresori". Nasuprot tome morinjski logoraši - zarobljeni pripadnici dubrovačke paravojske, koji su 1. oktobra 1991. u terorističkim napadima ubijali i ranjavali crnogorske rezerviste, tretiraju se kao žrtve i živima im polažu vence.

- Dali smo našim sagovornicima jedno vreme, ne neko predugo, s obzirom na to da je njihova ambicija da završe pregovore što skorije, da razmotre predloge koje je Hrvatska stavila na sto - kazao je hrvatski premijer, koji je na novinarsko pitanje koliko vremena Podgorica ima da odgovori na hrvatske zahteve, rekao -"koliko god treba"!

Pored obeštećenja bivših zatočenika Morinja (niko nije ubijen), Zagreb traži nastavak rasvetljavanja sudbine 14 osoba koje Hrvatska još vodi kao nestale iz rata devedesetih, procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinskih zahteva hrvatskih porodica u Crnoj Gori, dogovor o granici, kao i rešavanje spora oko vlasništva nad školskim brodom "Jadran". Upitan da li je Hrvatska spremna da odustane od nekog zahteva, Plenković je rekao da postoje dve grupe zahteva: jedni su rešivi i isključivo u nadležnosti crnogorske vlade, a drugi nisu nužno samo u nadležnosti Crne Gore niti isključivo izvršne vlasti.

V.K.

Za ratni zločin u logoru Morinj, Viši sud u Podgorici je u ponovljenom, trećem postupku suđenja za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u Morinju osudilo četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora. Četiri godine kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru, a na po tri su osuđeni Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa dve godine zatvora.