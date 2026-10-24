DOK je pažnja svetske javnosti mesecima unazad bila usmerena na iscrpljujuće rovovske borbe na istoku Ukrajine, sukob je gotovo neprimetno dobio novi, podjednako opasan vojni front.

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Crno more, vekovna raskrsnica strateških i vojnih interesa, više nije samo ruta za transport žita i energenata – ono je pretvoreno u zonu otvorenih borbenih dejstava. Na ovim morskim putevima, linija koja razdvaja zaraćene strane od teritorijalnih voda i suvereniteta zemalja članica NATO pakta postaje opasno zamućena. Potonuće trgovačkog broda „Horiv” pod zastavom Komorskih ostrva, koji je posle udara bespilotne letelice otišao na dno na svega 13 milja od rumunske luke Konstanca, odnevši i ljudske žrtve, prekinulo je svaku diplomatsku iluziju. Ovaj napad, zajedno sa nedavnim eksplozijama na tankerima „Vajn Trejder” i „Jara Džej” u blizini Suline, definitivno je prelio ratni sukob izvan granica Ukrajine i doveo ga na sam prag Evropske unije.

Slanje vojnih forenzičara umesto ratnih brodova

Odgovor iz Brisela stigao je u vidu hitnog sastanka ambasadora država članica, ali su vojne opcije Alijanse na samom moru unapred ograničene. Budući da Ankara beskompromisno sprovodi odredbe Montreoske konvencije i zatvara Bosfor i Dardanele za ratne brodove država koje nemaju izlaz na Crno more, NATO je prinuđen na taktički zaokret. Umesto fregata i razarača, na jugoistočno krilo stižu vazdušni sistemi — patrolni avioni „P-8A Posejdon”, izviđački dronovi i radari za rano upozoravanje. Ipak, analitičarima najviše pažnje privlači odluka o upućivanju vojnih timova za forenzičku analizu eksploziva. Sastav i misija ovih grupa jasno pokazuju da njihov posao nije diplomatski: oni dolaze sa zadatkom da precizno identifikuju poreklo fragmenata dronova i morskih mina koji nedeljama ugrožavaju komercijalne rute i civilne pomorce.

Ovaj potez Brisela iz korena menja karakter trenutne situacije, jer prisustvo stranih specijalista na terenu znači da će svaki naredni incident biti podvrgnut hitnoj proceni. Ukoliko vojni istražitelji u Konstanci ili Varni zvanično identifikuju ostatke ruskog naoružanja na nekom od oštećenih komercijalnih plovila, pritisak zapadne javnosti za direktnim vojnim odgovorom naglo će porasti. Sa druge strane, ovaj pojačani nadzor donosi rizik i za Kijev. Pomorski stručnjaci odavno upozoravaju da morske struje nekontrolisano raznose podvodne mine otkinute sa sidra ispred Odese, zbog čega bi svaka naredna detonacija u crnomorskom basenu mogla da razotkrije i odgovornost ukrajinske strane i pokrene lančanu reakciju koju niko ne može da kontroliše.

Pravni vakuum na otvorenom moru

Takav razvoj događaja uvodi krizu u njen najrizičniji segment, koji karakteriše potpuno odsustvo preuzimanja odgovornosti za napade. Kijev otvoreno optužuje Moskvu za namerno gađanje komercijalne flote radi gušenja alternativnog izvoznog koridora, dok ruski diplomatski krugovi istovremeno uzvraćaju upozorenjima da je reč o klasičnoj provokaciji treće strane sa ciljem uvlačenja NATO-a u direktan sukob. Nakon ubrzanog poletanja španskih i rumunskih lovaca iz baza u Rumuniji radi presretanja neidentifikovane avijacije, na površinu je izbio ključni pravni problem. Isključiva ekonomska zona na otvorenom moru ne nudi istu zaštitu kao suverena državna teritorija. Napad na trgovački brod u ovim međunarodnim vodama ne pokreće automatski član 5 o kolektivnoj odbrani, što ostavlja ogroman prostor za podvodne diverzije i prikrivene vojne akcije.

Ovaj pravni vakuum odmah se prelio i na globalnu ekonomiju, što potvrđuje vrtoglavi rast premija osiguranja na londonskom tržištu Lojd za sve brodove koji prolaze ovim rutama. Sve veći strah među posadama jasno pokazuje da za efikasnu pomorsku blokadu nije potrebno fizički uništiti čitavu flotu – dovoljno je stvoriti trajnu nesigurnost na plovnim putevima. Uporedo sa ekonomskim pritiskom, na terenu se vodi i otvoreni obaveštajni rat. Ruski vojni vrh kontinuirano upozorava da NATO izviđački avioni, koji poleću sa rumunskih aerodroma, gotovo neprekidno prate situaciju u Crnomorskom basenu. Prema tim tvrdnjama, prikupljeni obaveštajni podaci se u realnom vremenu prosleđuju komandama u Kijevu za izvođenje vojnih akcija. Ovakva praksa, prema ocenama analitičara, mogućnost nenamernog, ali direktnog sukoba velikih sila podiže na istorijski maksimum.

Trka na ivici otvorenog sukoba

Crno more je postalo sekundarno, ali podjednako opasno ratište ovog sukoba. Iako se ovde ne pomeraju klasične linije fronta, u ovom basenu se trenutno definiše ko ima pravo na slobodnu plovidbu i ko kontroliše ključne ekonomske puteve istočne Evrope. Odluka NATO-a da pojača vazdušni i elektronski nadzor jeste pokušaj da se uspostavi kontrola iznad površine mora, ali ovaj bezbednosni problem ne može biti dugoročno rešen sve dok traju borbe na kopnu. Bez obzira na to čiji dronovi ili mine pogađaju civilne tankere, Crno more više nije bezbedna zona za priobalne države. Ono je danas pretvoreno u prostor visokog rizika i plavu grobnicu međunarodnog prava, gde samo jedan veći incident, zalutala mina ili loše navođena raketa mogu da eskaliraju sukob do tačke sa koje više nema povratka.

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