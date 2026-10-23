"Zbog Novaka Đokovića ne treba davati vajld karte za Torino"!

Ruski teniser Danil Medvedev izneo je jasan stav povodom pitanja da li bi završni Masters u Torinu trebalo da uvede specijalne pozivnice (vajld karte), kako bi se omogućilo učešće Novaku Đokoviću u slučaju da se ne plasira kroz redovnu ATP trku.

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

- Ne, ja ne mislim da treba da imamo vajld karte za Masters“, odsečan je bio Rus, podsetivši na trenutno pravilo koje već nudi jednu alternativnu mogućnost.

Prema njegovim rečima, igrač koji osvoji grend slem tokom sezone, a ne završi među najboljih osam, može dobiti pozivnicu pod uslovom da je rangiran među prvih 20 na svetu.

Medvedev smatra da je to pravilo sasvim dobro i da nema potrebe za uvođenjem novih.

Ovakav stav ruskog igrača je potpuno logičan, budući da se i sam još uvek bori za vizu za Torino i trenutno zauzima šesto mesto u ATP trci. Eventualno uvođenje novih povlastica za druge igrače moglo bi direktno da ugrozi njegove šanse za plasman, s obzirom na to da su učešće za sada osigurali samo Aleksander Zverev, Karlos Alkaras i Ben Šelton. Foto: AP Photo/Andy Wong

S druge strane, najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nakon što je protekle dve godine odbijao da igra na ovom turniru, sada želi da učestvuje. Ipak, Novak je trenutno 11. u poretku. Pozicija mu je donekle olakšana jer deveto mesto ove godine vodi u „Inalpi arenu“ zbog povlačenja povređenog Janika Sinera, ali Srbin i dalje mora da se izbori za bodove.

Medvedev je istakao da Novak ima još dve prilike da obezbedi plasman kroz predstojeće turnire u Bazelu i Parizu.

- Dobro je igrao u Pekingu... Svi bi bili srećni da ga vide u Torinu, pogotovo jer je već rekao da želi da igra. Ako uspe, sjajno, ako ne uspe, to je život. Videćemo šta će naredna godina doneti“, zaključio je Medvedev.

